LIVE Italia-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: Sinner impegnato anche in doppio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della finale Italia-Paesi Bassi

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Paesi Bassi, finalissima delle Davis Cup Finals 2024 di tennis. Chi vincerà questo match alzerà al cielo l’Insalatiera.

In casa Italia le scelte del capitano azzurro, Filippo Volandri, dovrebbero ricalcare per il doppio quelle fatte nei quarti di finale contro l’Argentina, ovvero con Jannik Sinner in coppia con Matteo Berrettini: dall’altra parte della rete ci saranno per l’Olanda Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp, coppia che nei quarti di finale ha eliminato la Spagna

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Paesi Bassi, finale delle Davis Cup Finals 2024 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 16.00, e si disputerà soltanto in caso di 1-1. Buon divertimento!