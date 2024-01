LIVE Arnaldi-Klein, ATP Brisbane 2024 in DIRETTA: l’azzurro affronta il qualificato slovacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Klein, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Brisbane 2024. Sul campo 10 del torneo australiano torna in campo uno degli eroi della Coppa Davis 2023, Matteo Arnaldi. Il ligure ha una grande chance di accedere ai quarti di finale, poiché affronta il qualificato slovacco Lukas Klein.

Il giocatore azzurro ha iniziato la propria stagione vincendo un match-maratona contro Marton Fucsovics per 6-7, 6-4, 7-6. Per completare l’incontro di primo turno l’italiano ha avuto bisogno di due giorni, a causa di una sospensione per pioggia poco dopo il primo set. Nell’ultimo tie-break inoltre Arnaldi ha annullato un match point, prima di poter gioire. Il test è stato sicuramente provante, specialmente se consideriamo che era la prima sfida del 2024. Vedremo se le energie a disposizione saranno un fattore per l’incontro odierno.

Lukas Klein ha firmato una delle prime sorprese a livello ATP della stagione. Lo slovacco, numero 170 del ranking mondiale, ha iniziato questo torneo dal tabellone cadetto, in cui ha sconfitto Quentin Halys e Maxime Cressy. Nel primo turno del main draw è riuscito a rimontare la testa di serie numero 6 Sebastian Baez, completando il match con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Essendo ad inizio anno il maggior numero di partite giocate può essere un vantaggio per Klein, che potrebbe aver trovato più ritmo partita.

C’è un solo precedente ufficiale tra Arnaldi e Klein e risale alle qualificazioni dell’ATP 1000 di Miami della passata stagione. In quel caso a vincere fu lo slovacco per 6-4, 4-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco. L’incontro segue un doppio maschile sul campo 10 ed inizierà non prima delle 13.00 locali, le 04 italiane. La partita sarà visibile su Sky Sport tennis ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Klein, non prima delle 04.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...