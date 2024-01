LIVE Biathlon, Staffetta mista Anterselva 2024 in DIRETTA: l’Italia sfida a testa alta Francia e Norvegia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche/i di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta mista 4×6 km, in programma ad Anterselva (Italia), valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024. L’Italia parte in una gara storicamente favorevole per provare a salire per la prima volta sul podio nella tappa di casa, provando a duellare fino alla fine con Francia e Norvegia.

Francia e Norvegia un gradino sopra tutte, poi Italia, Germania e Svezia, più un altro paio di possibili outsider, a giocarsi il podio e ad essere pronte ad approfittare di un errore delle due super potenze. Questa in breve l’analisi della staffetta mista che oggi vedremo. Partiranno le ragazze e chiuderanno i maschi, a differenza di quanto visto nella prima gara di stagione e di quanto si vedrà ai mondiali. Sarà la Francia ad indossare il pettorale n.1, partendo con la coppia Lou Jeanmonnot-Jeanne Richard, per poi chiudere con Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet. Sulla carta la formazione più attrezzata è quella della Norvegia, con i fratelli Boe, prima Tarjai e poi Johannes, che potranno fare qualsiasi cosa dopo le frazioni di Juni Arnekleiv e Karoline Knotten. La Germania fa paura ed è una seria candidata al podio (Hettich, Schneider, Kuehn e Doll), forse un gradino sotto la Svezia (Magnusson, E. Oeberg, Nelin e Ponsiluoma). Attenzione a Repubblica Ceca e Ucraina, ma anche e soprattutto ad una Svizzera gasata dalla vittoria di Lena Haecki nella short individual di ieri.

L’Italia non parte battuta da nessuno, e non c’è da firmare per un podio. Il quartetto azzurro se la può giocare con tutti, anche e soprattutto vista la condizione dei due frazionisti maschi che chiuderanno i giochi. Lo staff tecnico ha scelto di schierare gli stessi frazionisti che sono saliti sul podio ad Oestersund in apertura di stagione e medagliato ai Mondiali di Oberhof l’anno scorso, e anche se sembra un paradosso le frazioni forse più delicate sono quelle femminili. Al lancio ci sarà Dorothea Wierer, ieri ottima al rientro soprattutto al poligono, elemento dove dovrà fare la differenza oggi mettendo in conto un po’ di sofferenza nel terzo e ultimo giro, per poi dare il cambio a Lisa Vittozzi. La sappadina è andata come una moto sugli sci ieri, ma ha un attimo litigato con il tiro, anche se le condizioni trovate erano complesse. Poligono e velocità d’esecuzione che sarà la chiave di volta per la terza frazione italiana, quella con Didier Bionaz. Il valdostano dà sempre il meglio nelle gare a squadre, è in forma nel fondo e potrebbe regalare una buona posizione di cambio a Tommaso Giacomel, quarto elemento della staffetta. Se le cose andranno così, è lecito sognare, il trentino classe 2000 può avere la meglio su chiunque e regalare alla squadra azzurra un pomeriggio indimenticabile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista 4×6 km, in programma ad Anterselva (Italia), valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024. Tanta attesa per questa settimana sulle nevi italiane, con l’obiettivo podio e il sogno vittoria. Partenza prevista per le 14.45, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: FISI/Pentaphoto