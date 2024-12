A che ora il biathlon oggi in tv, Staffette Hochfilzen 2024: startlist, programma, streaming

Oggi, domenica 15 dicembre, ultimo giorno di gare sulle nevi di Hochfilzen (Austria), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2024. Lo schedule prevede la disputa delle due prove a squadre: dalle 11.30 la staffetta femminile 4×6 km prenderà il via, mentre dalle 14.15 sarà la volta degli uomini.

Condizioni perfette nei giorni precedenti in cui esprimere il proprio talento e in casa Italia però il poligono non è stato così amico. È quanto accaduto tra Sprint e Pursuit sia livello femminile che a livello maschile. Si spera che la tendenza possa cambiare per chiudere al meglio questa seconda tappa del massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina.

L’assenza di Dorothea Wierer, oltre a quella di Lisa Vittozzi, potrebbe pesare in maniera decisiva sulle sorti della gara. Vedremo se Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara in qualche modo sapranno assorbire questa defezione. Determinante da questo punto di vista sarà trovare precisione al poligono e velocità sugli sci stretti, come è logico.

Tra gli uomini Lukas Hofer, l’uomo d’esperienza, sarà al lancio e cercherà di dare il miglior cambio possibile a Didier Bionaz. A completare il tutto saranno poi Elia Zeni e Tommaso Giacomel. Per gli azzurri, finora, percentuali al poligono non eccezionali e quindi il discorso citato precedentemente è ancor più valido. Il riferimento è in particolare a Giacomel, che tra i quattro è quello che sugli sci ha una maggior efficienza.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 15 dicembre

Ore 11.30 staffetta 4×6 km femminile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.15 staffetta 4×7.5 km maschile Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport2 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD per la staffetta femminile ed Eurosport2 HD per la staffetta maschile.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA FEMMINILE

1 SWE – SWEDEN

1-1 r MAGNUSSON Anna

1-2 g HEIJDENBERG Anna-Karin

1-3 y HALVARSSON Ella

1-4 b OEBERG Elvira

2 FRA – FRANCE

2-1 r SIMON Julia

2-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-3 y CHAUVEAU Sophie

2-4 b JEANMONNOT Lou

3 NOR – NORWAY

3-1 r ARNEKLEIV Juni

3-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad

3-3 y RANDBY Gro

3-4 b KIRKEEIDE Maren

4 ITA – ITALY

4-1 r AUCHENTALLER Hannah

4-2 g COMOLA Samuela

4-3 y TRABUCCHI Martina

4-4 b CARRARA Michela

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r ZDOUC Dunja

5-2 g GANDLER Anna

5-3 y ANDEXER Anna

5-4 b HAUSER Lisa Theresa

6 POL – POLAND

6-1 r SIDOROWICZ Natalia

6-2 g ZUK Kamila

6-3 y MAKA Anna

6-4 b JAKIELA Joanna

7 GER – GERMANY

7-1 r VOIGT Vanessa

7-2 g TANNHEIMER Julia

7-3 y GROTIAN Selina

7-4 b PREUSS Franziska

FIN – FINLAND

8-1 r MINKKINEN Suvi

8-2 g LEHTONEN Venla

8-3 y HAMALAINEN Inka

8-4 b LEINAMO Sonja

9 CZE – CZECHIA

9-1 r JISLOVA Jessica

9-2 g CHARVATOVA Lucie

9-3 y VOBORNIKOVA Tereza

9-4 b OTCOVSKA Kristyna

10 EST – ESTONIA

10-1 r KUELM Susan

10-2 g ERMITS Regina

10-3 y TOMINGAS Tuuli

10-4 b TALIHAERM Johanna

11 UKR – UKRAINE

11-1 r DMYTRENKO Khrystyna

11-2 g DZHIMA Yuliia

11-3 y KRYVONOS Anna

11-4 b HORODNA Olena

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r BASERGA Amy

12-2 g GASPARIN Aita

12-3 y HAECKI-GROSS Lena

12-4 b GASPARIN Elisa

13 CAN – CANADA

13-1 r PARADIS Pascale

13-2 g LUNDER Emma

13-3 y PEIFFER Benita

13-4 b MOSER Nadia

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina

14-2 g KAPUSTOVA Ema

14-3 y REMENOVA Maria

14-4 b REMENOVA Zuzana

15 LAT – LATVIA

15-1 r BULINA Sanita

15-2 g BENDIKA Baiba

15-3 y BULINA Sandra

15-4 b SABULE Annija

16 USA – UNITED STATES

16-1 r IRWIN Deedra

16-2 g FREED Margie

16-3 y ANDERSON Lucinda

16-4 b CASTONGUAY Grace

17 KAZ – KAZAKHSTAN

17-1 r POLTORANINA Olga

17-2 g YEGOROVA Polina

17-3 y KRYUKOVA Arina

17-4 b

VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO

Galina

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r REPINC Lena

18-2 g VINDISAR Klara

18-3 y LAMPIC Anamarija

18-4 b KLEMENCIC Polona

19 BUL – BULGARIA

19-1 r DIMITROVA Valentina

19-2 g TODOROVA Milena

19-3 y HRISTOVA Lora

19-4 b ZDRAVKOVA Maria

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA MASCHILE

FRA – FRANCE

1-1 r CLAUDE Fabien

1-2 g FILLON MAILLET Quentin

1-3 y PERROT Eric

1-4 b JACQUELIN Emilien

2 NOR – NORWAY

2-1 r LAEGREID Sturla Holm

2-2 g BOE Tarjei

2-3 y BOE Johannes Thingnes

2-4 b SOERUM Vebjoern

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g KAISER Simon

4-3 y RIETHMUELLER Danilo

4-4 b NAWRATH Philipp

5 FIN – FINLAND

5-1 r RANTA Jaakko

5-2 g HIIDENSALO Olli

5-3 y SEPPALA Tero

5-4 b INVENIUS Otto

6 USA – UNITED STATES

6-1 r DOHERTY Sean

6-2 g GERMAIN Maxime

6-3 y WRIGHT Campbell

6-4 b BROWN Jake

7 UKR – UKRAINE

7-1 r TYSHCHENKO Artem

7-2 g MANDZYN Vitalii

7-3 y DUDCHENKO Anton

7-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

8 SUI – SWITZERLAND

8-1 r BURKHALTER Joscha

8-2 g HARTWEG Niklas

8-3 y FINELLO Jeremy

8-4 b DANUSER Dajan

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r KOMATZ David

9-2 g EDER Simon

9-3 y LEITNER Felix

9-4 b MUEHLBACHER Fredrik

10 ITA – ITALY

10-1 r HOFER Lukas

10-2 g BIONAZ Didier

10-3 y ZENI Elia

10-4 b GIACOMEL Tommaso

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r DOVZAN Miha

11-2 g FAK Jakov

11-3 y VIDMAR Anton

11-4 b PLANKO Lovro

12 CZE – CZECHIA

12-1 r HORNIG Vitezslav

12-2 g MARECEK Jonas

12-3 y KRCMAR Michal

12-4 b STVRTECKY Jakub

13 POL – POLAND

13-1 r BADACZ Konrad

13-2 g GUNKA Jan

13-3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej

13-4 b ZAWOL Marcin

14 BEL – BELGIUM

14-1 r LANGER Thierry

14-2 g CLAUDE Florent

14-3 y BEAUVAIS Cesar

14-4 b MACKELS Marek

15 ROU – ROMANIA

15-1 r BUTA George

15-2 g SHAMAEV Dmitrii

15-3 y COLTEA George

15-4 b FLORE Raul

16 BUL – BULGARIA

16-1 r TODEV Blagoy

16-2 g ILIEV Vladimir

16-3 y SINAPOV Anton

16-4 b VASILEV Konstantin

17 SVK – SLOVAKIA

17-1 r SKLENARIK Tomas

17-2 g ADAMOV Simon

17-3 y CESNEK Damian

17-4 b BORGULA Jakub

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r FOMIN Maksim

18-2 g STROLIA Vytautas

18-3 y DOMBROVSKI Karol

18-4 b MACKINE Jokubas

19 KAZ – KAZAKHSTAN

19-1 r MUKHIN Alexandr

19-2 g KIREYEV Vladislav

19-3 y KURALES Vadim

19-4 b DYUSSENOV Asset

20 LAT – LATVIA

20-1 r MISE Edgars

20-2 g BIRKENTALS Renars

20-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

20-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene

21-2 g KULBIN Jakob

21-3 y KEHVA Mark-Markos

21-4 b UDAM Mehis

22 CAN – CANADA

22-1 r PLETZ Logan

22-2 g BORGLUM Haldan

22-3 y GILFILLAN Daniel

22-4 b RUNNALLS Adam