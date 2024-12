LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Italia per stupire senza Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile in programma a Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Si chiude quest’oggi il weekend di gara in corso in Tirolo. E’ tempo delle prove a squadre, gli ultimi impegni previsti nella tre giorni austriaca: inizieranno le donne, la cui gara è programmata in mattinata.

Una e una sola la favorita per questa gara, la Francia. Le transalpine sono state di gran lunga le migliori sulle nevi tirolesi: Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau e Lou Jeanmonnot formano un quartetto di assoluto livello e che difficilmente si farà battere. Attenzione alla Germania, sospinta da Franziska Preuss e Vanessa Voigt, oltre alla Svezia di Elvira Oeberg. Ben più indietro sulla carta partiranno Norvegia e Austria.

Sarà una gara non facile per un’Italia fortemente rimaneggiata. Il forfait di Dorothea Wierer – out per riposo precauzionale – si aggiunge alla pesantissima assenza di Lisa Vittozzi, fuori per tutto il mese di dicembre. Lo staff tecnico azzurro ha optato quindi per una pattuglia giovane: all’apertura ci sarà Hannah Auchentaller, seguita da Samuela Comola. Terza frazione affidata a Martina Trabucchi, infine in chiusura troveremo Michela Carrara.

