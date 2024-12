LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: gli azzurri ci provano per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile in programma a Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Si chiude quest’oggi il weekend di gara in corso in Tirolo. Nel primo pomeriggio toccherà agli uomini darsi battaglia sulle nevi tirolesi per mettere in scena l’ultimo appuntamento di questa tre giorni austriaca.

La lotta per la vittoria sembra esser riservata a due squadre, Norvegia e Francia. Gli scandinavi possono contare sulla formazione più completa, capitanata da Johannes Boe e sospinta anche da Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Vebjoern Soerum. I transalpini si affideranno a un Emilien Jacquelin in stato di grazia e alla precisione al poligono di Eric Perrot. Da non scartare la Svezia di Sebastian Samuelsson, un gradino sotto troviamo la Germania.

L’Italia può provare a minacciare il podio. Il compito è arduo, ma se l’andamento della gara dovesse girare in positivo gli azzurri possono giocarsi le loro carte. Per la prova odierna, lo staff tecnico ha pensato a uno stravolgimento delle disposizioni. Sarà Lukas Hofer a lanciare il quartetto: il veterano precederà Didier Bionaz, il quale poi darà il cambio a Elia Zeni. Infine sarà Tommaso Giacomel, l’uomo più in forma del team azzurro, a chiudere le operazioni.

Il via della prova è previsto per le 14.15.