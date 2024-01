LIVE Biathlon, Single mixed Anterselva 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Passler e Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della staffetta singola mista di biathlon da Anterselva, dove l’Italia proverà a ben figurare davanti al pubblico di “casa”.

Nel format che da Östersund 2019 è entrato a far parte del programma dei Campionati mondiali di biathlon, l’Italia ha un’ottima tradizione. La coppia formata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer ha conquistato un pesante argento proprio nell’edizione inaugurale in Svezia, dopodiché nella passata edizione Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi hanno conquistato il bronzo a Oberhof. Quest’oggi a difendere i colori del Bel Paese ci saranno Rebecca Passler e Lukas Hofer, che proveranno a chiudere a ridosso del podio, magari salendoci se Francia, Norvegia e Svezia pasticceranno più del previsto. L’obiettivo reale è un piazzamento nelle prime 5 posizioni, ed è perfettamente raggiungibile.

Difficile non indicare la Norvegia come la ‘coppia da battere’, Christiansen e Tandrevold difficilmente cederanno il passo. Certo è che questo format è quello che riserve maggiori sorprese. Ci sono infatti 8 poligoni alternati, tutti preceduti da tornate sugli sci da 1,5 chilometri. La Svezia e la Francia si presentano come le principali “anti-Norvegia”, il Paese scandinavo con Brorsson-Samuelsson e i galletti con Simon-Jacquelin. Insidiosa per gli azzurri anche la coppia austriaca Eder–Hauser, che si è messa al collo medaglie iridate in questo format molto adatto ai due atleti e la Germania di Strelow-Voigt. Attenzione per la top 6 anche alla Lettonia di Bendika-Rastorgujevs.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della Single Mixed che prenderà il via alla SüdTirol Arena dalle ore 12.55. Ricordiamo che alle 14.30 ci sarà invece la staffetta mista tradizionale a quattro frazioni con Wierer-Vittozzi-Bionaz-Giacomel.

Foto: LaPresse