LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: scontro diretto per il secondo posto

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Barcellona-Virtus Bologna, ventiquattresima giornata dell’Eurolega di basket 2024!

Le V-nere vogliono espugnare l’impianto di Barcellona per issarsi al secondo posto in solitaria distanziando proprio gli avversari odierni con cui condividono il record in Europa (14-9). Fari puntati su ‘Iffe’ Lundberg e su Tornike Shengelia, con Marco Belinelli pronto a colpire da qualsiasi posizione ed il duo Hackett-Pajola che si alternerà in cabina di regia.

Il Barcellona non vuole però fare sconti alla Virtus Bologna, cercando di rispettare il fattore campo vendicando al contempo la sconfitta subita all’andata alla Segafredo Arena. Coach Grimau si affiderà ancora alla solidità di Jan Vesely e all’estro di Nicolas Laprovittola, per centrare una vittoria che varrebbe molto per i blaugrana, visto che gli consentirebbe di mantenere la seconda piazza in solitaria dietro solo al Real Madrid.

Palla a due che verrà alzata al Palau Blaugrana di Barcellona (Spagna) alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

