LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: esame di maturità in Catalogna

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 15° turno di Eurolega 2024-2025 tra Barcellona ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Di fatto, considerando l’identico record delle due squadre (8-6), è uno scontro che vale tantissimo anche per quel che ad oggi balla tra playoff e play-in.

Gli uomini di Ettore Messina, partiti malissimo, hanno svoltato con l’arrivo di Nico Mannion, sfoderando un 7-1 che pone l’EA7 come squadra tra le più calde del momento contro qualsiasi tipo di formazione. E questo anche a scapito di qualche sconfitta di troppo in campionato, sintomo però di come sia tenuto forse più in considerazione l’affare continentale in una fase della stagione come questa. Tornerà Leandro Bolmaro dopo l’infortunio, ed a questo punto in infermeria è rimasto solo Josh Nebo.

Per il Barça, invece, tre assenze sicure: Nicolas Laprovittola è out per tutta la stagione, Chimezie Metu per due mesi e Raul Neto per uno (crociato rotto per il primo, legamento collaterale del ginocchio sinistro per il secondo, adduttore per il terzo). Due sole le sconfitte in casa, contro l’apparentemente impossibile da fermare Paris Basketball e il Real Madrid, ma contro l’Olimpia sembra esserci più di qualche problema se è vero che negli ultimi tre incontri al PalauBlaugrana i biancorossi sono passati due volte.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Affrontiamo un avversario di altissimo livello quindi si tratta ovviamente di una partita molto difficile. Per noi, saranno molto importanti la fase di transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi contro i loro lunghi e quintetti generalmente molto alti. In attacco, dovremo avere una buona circolazione di palla contro una formazione che è abituata a rubare molti palloni e con quelli alimentare il proprio contropiede. Come sempre, siamo contenti di rivedere Kevin Punter, perché è un giocatore del quale abbiamo grandi ricordi e al quale siamo molto affezionati“.