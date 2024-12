Basket, LeDay fa volare Milano in Eurolega. Espugnata Barcellona

Si è appena conclusa al Palau Blaugrana di Barcellona la sfida valevole per la quindicesima giornata di Eurolega e in campo sono scesi i catalani padroni di casa e l’EA7 Emporio Armani Milano. Uno scontro diretto nella corsa ai playoff, con le due formazioni che si presentavano sul parquet entrambe con 8 vittorie e 6 sconfitte. Ecco come è andata.

Dopo il primo canestro di Shavon Shields inizia a giocare bene il Barcellona, che con la tripla di Anderson prova subito un primo allungo. È l’ex Mirotic a tenere Milano in scia, ma l’altro ex, Punter, e Parker riallungano per il Barcellona, che poco dopo la metà del primo quarto tocca il +8 di massimo vantaggio. Una giocata da tre punti di DeLay riavvicina parzialmente l’Olimpia, ma continua a correre la squadra catalana che va al primo stop avanti 24-16, con la tripla di Brizuela quasi sulla sirena.

Due giocate da campione di Diop e la tripla di Mirotic significano -3 per Milano dopo neanche un minuto del secondo quarto. Riallunga, però, il Barcellona da oltre l’arco, anche se è sempre il centro biancorosso a dare sostanza a Milano. Olimpia che non trova un paio di triple ben costruite e non riesce così a ricucire il gap, anche se è salito il livello difensivo. Due liberi di Mannion quasi a metà quarto valgono il -2, poi una tripla di Brooks allo scadere dei 24” vale il -1, ma poi arriva la tripla del Barca che prova a riallungare. Ma cinque punti di LeDay significano subito di nuovo il -1, poi Mirotic impatta e potrebbe superare gli spagnoli dalla lunetta ma sbaglia. Nel finale riallunga la squadra catalana e Barcellona che va al riposo avanti 43-40.

Ripresa che continua con il grande equilibrio dei primi 20 minuti, con il Barca che prova a scappare, Milano resta in scia e, anzi, un paio di triple molto sfortunate impediscono di chiudere il gap. Un fischio di difficile comprensione su un libero di Mannion e la seguente marcatura spagnola fa infuriare Messina, che prende un tecnico e Barca che scappa così sul +9. Una tripla di Causeur ridà fiato a Milano, poi da oltre l’arco segna LeDay, subisce fallo e Olimpia che torna sul -2. Una serie di triple da un lato e dall’altro, un botta e risposta che tiene il Barcellona avanti, ma a 2’36” dalla fine del terzo quarto due liberi di Bolmaro chiudono la rimonta di Milano che passa avanti. Poi tripla di Dimitrijevic, che si sblocca, e ora è l’Olimpia che prova ad allungare con un parziale di 5-22. E poi arriva il canestro di Diop per il +10 Milano a meno di un minuto dall’ultimo stop. Padroni di casa completamente in bambola, ancora due errori in attacco, poi fallo folle di Vesely sullo scadere con Bolmaro che non poteva segnare. Arrivano anche due tecnici al giocatore e alla panchina e Milano va all’ultimo stop avanti 60-76.

Prova a reagire il Barcellona a inizio ultimo quarto, ma la difesa di Milano è attenta, non concede tiri facili e anche se i biancorossi non segnano, nei primi 2 minuti concede solo 4 punti agli avversari. Botta e risposta da oltre l’arco, con Mirotic e LeDay che stanno dominando il parquet del Palau Blaugrana e Milano che superà metà quarto con 14 punti da difendere. Ci prova il Barcellona, che però perde Parker con 5 falli, ed è Punter a tentare la rimonta, ma l’ennesima giocata da tre punti di un LeDay in stato di grazia rilancia Milano. Alza bandiera bianca il Barcellona ed EA7 Emporio Armani Milano che vince 81-94. Olimpia che trova, così, la sesta vittoria consecutiva, l’ottava in nove giornate e zona playoff agguantata. E serata firmata da Zach LeDay, autore di 33 punti, e da Mirotic, autore di 19 punti.