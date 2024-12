LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: la riscossa parte dalla Spagna?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Baskonia-Virtus Bologna, quindicesimo incontro di Eurolega. Semaforo verde alle 20.30!

L’avvento in panchina del navigatissimo Dusko Ivanovic, fresco sostituto di Luca Banchi, ha provocato uno scossone emotivo su cui le V nere hanno edificato la loro vittoria in campionato, nel big match dell’ultimo turno contro Milano per 73-82. La Virtus Bologna ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato, rilanciandosi soprattutto in termini di consapevolezza. Chissà che quest’ondata di tiepido entusiasmo non sia di buon auspicio per la trasferta spagnola. Il successo in Eurolega manca da più di un mese.

Dopo essere tornata a sorridere in campionato, la Virtus Bologna cerca la svolta anche in campo europeo. Sinora le V nere, ultime in graduatoria hanno raccolto solamente due vittorie in 14 gare (contro Maccabi Tel Aviv e Partizan): prova di un collettivo che sta faticando a gestire il doppio impegno campionato-coppa. Trasferta spagnola per la Virtus che affronterà il Saski Baskonia di Pablo Laso, 14esima forza dell’Eurolega, reduce dalla sconfitta per mano del Bayern Monaco.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Saski Baskonia- Virtus Segafredo Bologna, match valevole per la 15esima giornata di Eurolega. Non perdetevi neanche un minuto con i nostri aggiornamenti live. Si parte alle 20.30!