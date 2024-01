Calendario sport invernali oggi: orari 19 gennaio, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 19 gennaio, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Ad Kitzbuehel (Austria) sarà di scena la prima delle du discese maschile previste sulla Streif. Le emozioni non mancheranno di certo e gli azzurri guidati da Dominik Paris vorranno manifestare forti segnali di vitalità.

Particolare interesse ci sarà anche le tappe del massimo circuito internazionale dello sci di fondo e del biathlon, con la Sprint a TC di Oberhof (Germania) e la Short Individual donne ad Anterselva. Lisa Vittozzi e la rientrante Dorothea Wierer saranno tra le osservate speciali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli sport invernali previsti oggi, venerdì 19 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 19 gennaio

01.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Val St. Come (Canada): moguls uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Zao (Giappone): HS102 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel (Austria): discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.55 Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Giovanili – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.10 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): qualificazioni Sprint TC donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13.24 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): qualificazioni Sprint TC uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

13.40 Biathlon, Coppa del Mondo ad Anterselva: 12.5km Short Individual donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): Finali Sprint TC uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zakopane (Polonia): HS140 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Nakiska (Canada): qualificazione skicross donne – Nessuna copertura tv/streaming.

19.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Nakiska (Canada): qualificazione skicross uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo a Umhausen (Austria): qualificazioni doppio uomini/donne – Diretta streaming su https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn.

Foto: LaPresse