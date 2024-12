Sport invernali oggi, calendario gare 6 dicembre: orari, programma, guida tv e streaming

Oggi, venerdì 6 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano, lo Speed Opening a Beaver Creek (Stati Uniti) della Coppa del Mondo di sci alpino. Dominik Paris è tra gli osservati speciali di questa prima uscita della velocità e si spera che anche gli altri azzurri sappiano regalare soddisfazioni.

Fari puntati anche sulla Coppa del Mondo di sci di fondo la 10 km a tecnica libera di Lillehammer (Norvegia) per uomini donne, senza dimenticare il massimo circuito internazionale del biathlon di scena a Kontiolahti (Finlandia), in riferimento alla Sprint maschile. Prenderà il via la terza tappa del World Tour di short track e proseguirà l’ISU Grand Prix Final di Grenoble (Francia). Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 6 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 6 dicembre

02.00 Short track, World Tour a Pechino (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

02.10 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

05.50 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): qualificazione halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Skelethon, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): gara femminile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

09.45 Sci alpino, Coppa Europa a Zinal (Svizzera): prima manche – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Combina nordica, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): Provisional round maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.20 Biathlon, IBU Cup a Geilo (Norvegia): Sprint femminile – Diretta streaming su https://www.biathlonworld.com/watchlive.

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lillehammer: 10 km maschile a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Slittino, Coppa del Mondo / Nations Cup a Igls (Austria) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Sci alpino, Coppa Europa a Zinal (Svizzera): seconda manche – Nessuna copertura tv/streaming.

11.50 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): salto HS98 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lillehammer: 10 km femminile a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Skelethon, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

13.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Idre Fjaell (Svezia): moguls uomini/donne – Diretta tv dalle 14.00 su RaiSport HD; in streaming dalle 13.30 su RaiPlay Sport1, Discovery+.

14.00 Biathlon, IBU Cup: Sprint femminile – Diretta streaming su https://www.biathlonworld.com/watchlive.

14.30 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): 5.0 km Cross-Country – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia): Sprint uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): free program individuale junior femminile – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Salto, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazione HS134 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): Rhythm Dance – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.45 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): programma libero coppie di artistico – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

21.05 Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix Final a Grenoble (Francia): programma corto maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.