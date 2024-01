Calendario biathlon oggi: orari inseguimenti Ruhpolding 2024, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Dopo le staffette e le sprint degli scorsi giorni, si chiuderà oggi a Ruhpolding con le due gare a inseguimento la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, si inizierà con la 10 km femminile alle ore 12:30 e si concluderà poi più tardi con la 12,5 km maschile, prova in programma alle ore 14:45.

In campo femminile saranno quattro le italiane al via. La prima a partire sarà Lisa Vittozzi, che inizierà la gara per terza con un ritardo di 19” dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (vincitrice della sprint) e 1” dalla svedese Mona Brorsson e cercherà di conquistare un altro piazzamento sul podio dopo quello ottenuto venerdì. Dopo 1’31” rispetto a Tandrevold lascerà invece i blocchi di partenza Michela Carrara con il pettorale numero 31, mentre cominceranno poi la gara con un distacco superiore ai 2′ Samuela Comola (+2’15 con il 54) e Beatrice Trabucchi (+2’25” con il 57).

Stesso numero di italiani anche nella gara maschile. Qui il primo azzurro a prendere il via sarà Tommaso Giacomel: dopo il magnifico secondo posto di ieri, l’azzurro classe 2000 partirà dietro soltanto al norvegese Vetle Sjaastad Christiansen con un ritardo di 17” e proverà a regalare altre emozioni all’Italia intera. Cominceranno invece la prova con un distacco più pesante gli altri azzurri in gara: Didier Bionaz partirà per 20° con 1’06” da recuperare, mentre Patrick Braunhofer ed Elia Zeni lasceranno i blocchi di partenza rispettivamente per 34° e 35° con 1’32” e 1’33” di ritardo rispetto al primo.

Le due gare a inseguimento di Ruhpolding si potranno vedere in in diretta tv su Eurosport 2 HD e in diretta streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di entrambe le prove.

CALENDARIO GARE A INSEGUIMENTO RUHPOLDING COPPA DEL MONDO BIATHLON

Domenica 14 gennaio

Ore 12.30: inseguimento 10 km femminile a Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 14.45: inseguimento 12,5 km maschile a Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA GARE A INSEGUIMENTO RUHPOLDING: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Eurovision Sports Live; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE

1. TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:00

2. BRORSSON Mona SWE +0:18

3. VITTOZZI Lisa ITA +0:19

4. JEANMONNOT Lou FRA +0:25

5. OEBERG Elvira SWE +0:34

6. HETTICH-WALZ Janina GER +0:35

7. PERSSON Linn SWE +0:36

8. CHARVATOVA Lucie CZE +0:48

9. PREUSS Franziska GER +0:52

10. SIMON Julia FRA +0:52

11. ARNEKLEIV Juni NOR +0:54

12. BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA +0:55

13. DZHIMA Yuliia UKR +0:58

14. LAMPIC Anamarija SLO +0:59

15. TANNHEIMER Julia GER +0:59

16. ANDERSSON Sara SWE +1:00

17. HAECKI-GROSS Lena SUI +1:01

18. BASERGA Amy SUI +1:03

19. VOBORNIKOVA Tereza CZE +1:03

20. RICHARD Jeanne FRA +1:08

21. JISLOVA Jessica CZE +1:09

22. MAGNUSSON Anna SWE +1:11

23. JAKIELA Joanna POL +1:16

24. MOSER Nadia CAN +1:16

25. KNOTTEN Karoline Offigstad NOR +1:16

26. IRWIN Deedra USA +1:21

27. OEBERG Hanna SWE +1:21

28. HAUSER Lisa Theresa AUT +1:21

29. KIRKEEIDE Maren NOR +1:26

30. GASPARIN Aita SUI +1:27

31. CARRARA Michela ITA +1:29

32. PEIFFER Benita CAN +1:29

33. MAKA Anna POL +1:35

34. LIE Lotte BEL +1:38

35. LUNDER Emma CAN +1:39

36. VOIGT Vanessa GER +1:43

37. STEINER Tamara AUT +1:43

38. MICHELON Oceane FRA +1:46

39. SCHNEIDER Sophia GER +1:46

40. BENDIKA Baiba LAT +1:49

41. GASPARIN Elisa SUI +1:49

42. CHAUVEAU Sophie FRA +1:50

43. STREMOUS Alina MDA +1:52

44. DIMITROVA Valentina BUL +1:52

45. KLEMENCIC Polona SLO +1:54

46. DAVIDOVA Marketa CZE +1:56

47. SIDOROWICZ Natalia POL +1:57

48. TOMINGAS Tuuli EST +2:00

49. LEHTONEN Venla FIN +2:00

50. ZDOUC Dunja AUT +2:01

51. GANDLER Anna AUT +2:11

52. KEBINGER Hanna GER +2:11

53. SKOGAN Marit Ishol NOR +2:14

54. COMOLA Samuela ITA +2:15

55. MEIER Lea SUI +2:18

56. MINKKINEN Suvi FIN +2:25

57. TRABUCCHI Beatrice ITA +2:25

58. ERMITS Regina EST +2:33

59. HRISTOVA Lora BUL +2:36

60. ZHURAUSKAITE Lidiia LIT +2:41

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE

1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00

2 GIACOMEL Tommaso ITA 0:17

3 BOE Tarjei NOR 0:20

4 JACQUELIN Emilien FRA 0:21

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:23

6 STRELOW Justus GER 0:34

7 STALDER Sebastian SUI 0:39

8 HARTWEG Niklas SUI 0:42

9 BOE Johannes Thingnes NOR 0:44

10 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:44

11 HORN Philipp GER 0:49

12 WRIGHT Campbell USA 0:50

13 STROEMSHEIM Endre NOR 0:53

14 NAWRATH Philipp GER 0:54

15 KUEHN Johannes GER 0:55

16 PERROT Eric FRA 0:59

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:02

18 STROLIA Vytautas LTU 1:04

19 DOLL Benedikt GER 1:04

20 BIONAZ Didier ITA 1:06

21 INVENIUS Otto FIN 1:11

22 CLAUDE Fabien FRA 1:12

23 MAKAROV Maksim MDA 1:13

24 LAITINEN Heikki FIN 1:16

25 PONSILUOMA Martin SWE 1:16

26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:18

27 EDER Simon AUT 1:19

28 CLAUDE Florent BEL 1:19

29 KRCMAR Michal CZE 1:21

30 MUKHIN Alexandr KAZ 1:23

31 FAK Jakov SLO 1:24

32 RUNNALLS Adam CAN 1:26

33 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:26

34 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:32

35 ZENI Elia ITA 1:33

36 VIDMAR Anton SLO 1:34

37 BIRKENTALS Renars LAT 1:36

38 LOMBARDOT Oscar FRA 1:37

39 NASYKO Denys UKR 1:39

40 DOVZAN Miha SLO 1:39

41 LESIUK Taras UKR 1:42

42 KOMATZ David AUT 1:43

43 BURKHALTER Joscha SUI 1:46

44 FEMLING Peppe SWE 1:47

45 REES Roman GER 1:49

46 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:49

47 ILIEV Vladimir BUL 1:50

48 BUTA George ROU 1:50

49 MARECEK Jonas CZE 1:52

50 PUCHIANU Cornel ROU 1:52

51 NELIN Jesper SWE 1:53

52 ZAHKNA Rene EST 1:54

53 MANDZYN Vitalii UKR 1:55

54 SIIMER Kristo EST 1:59

55 FINELLO Jeremy SUI 2:00

56 LANGER Thierry BEL 2:01

57 BROWN Jake USA 2:02

58 HORNIG Vitezslav CZE 2:02

59 TYSHCHENKO Artem UKR 2:02

60 LEGOVIC Matija CRO 2:04

