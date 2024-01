LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Ruhpolding in DIRETTA: Lisa Vittozzi parte terza e punta in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Ruhpolding, evento della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. La tappa tedesca termina con una giornata dedicata alle gare inseguimento: si disputerà prima la gara femminile e poi quella maschile.

Lisa Vittozzi è tornata sul podio nella Sprint di venerdì, tagliando il traguardo in terza posizione forte del doppio zero. Questo risultato è stato importante per l’azzurra per rosicchiare dei punti in ottica classifica generale e per riottenere fiducia dopo un periodo non eccezionale a livello di risultati. L’azzurra potrà provare a sfruttare la posizione di partenza ed il distacco su chi la insegue per bissare questo risultato. Saranno al via di questa gara anche Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi, le quali proveranno a realizzare una grande prestazione per entrare in zona punti

In prima posizione scatterà Ingrid Landmark Tandrevold, vincitrice della Sprint. L’atleta scandinava partirà con 18.2″ su Mona Brorsson, sorpresa di questa tappa, e 19″ su Vittozzi. Sono invece 34 i secondi che dividono la biatleta norvegese da Elvira Oeberg, che ha commesso due errori nella Sprint terminando quinta. Saranno chiamate ad una gara di grande recupero le due francesi Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, le quali scatteranno con circa 50 secondi di ritardo dalla testa.

L’Inseguimento femminile di Ruhpolding scatterà alle 12.30, orario in cui partirà Tandrevold. L’evento sarà visibile su Eurosport, mentre la copertura streaming sarà affidata a Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Ruhpolding a partire dalle 12.00 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: Sven Hoppe/IPA Sport

