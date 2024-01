Basket femminile, la Beretta Famila Schio soffre nel finale ma batte l’ASVEL Feminin in Eurolega. Guirantes e Martina Bestagno decisive

La Beretta Famila Schio allunga la striscia positiva in Eurolega femminile! Le campionesse d’Italia piegano a domicilio l’ASVEL Feminin per 83-90 nella dodicesima giornata della regular season 2023-2024, centrando così l’ottava vittoria stagionale che vale il terzo posto nel girone A. Le vicentine dopo aver toccato anche il +13 nel terzo quarto rischiano nel finale, ma trovano i punti decisivi per far saltare il fattore campo.

22 punti di Arella Guirantes e 17 di Martina Bestagno tra le venete, con 13 punti di Robyn Parks e 12 di Jasmine Keys. Doppia cifra anche per Giorgia Sottana (11 punti), mentre per l’ASVEL 17 punti di Gabby Williams e 16 di Marine Johannes.

Le padrone di casa iniziano meglio la sfida (10-4), con Schio che accorcia grazie alla bomba di Arella Guirantes (10-8). Jasmine Keys pareggia i conti dal pitturato poco dopo (12-12), con il centro azzurro che è perfetto dall’arco (12-15). Fauthoux riporta l’ASVEL avanti (16-15), ma una penetrazione di Guirantes ed un piazzato di Juhasz tengono la Famila a +2 (18-20). Ci pensa Marine Fauthoux a segnare la tripla del contro-sorpasso alla prima sirena (21-20).

Nel secondo quarto l’ASVEL Feminin mantiene un piccolo margine sulle ospiti (26-22), con Martina Bestagno che trova il 2+1 per accorciare (26-25). Ancora Bestagno per mettere la freccia (26-27), trovando poi la capitana Giorgia Sottana dall’arco (26-31). Le francesi non ci stanno (28-31), ma è ancora la veterana rendersi protagonista con altri due canestri in fila (32-36). Allemand tiene le padrone di casa a contatto (34-39), con Jasmine Keys che arma il braccio dalla lunga distanza (34-39). Il Villeurbanne trova la forza di rimettere la freccia con Gabby Williams (40-39), con Ariela Guirantes che piazza un break ‘personale’ di 5-0 per il 44-49 con cui si chiude il primo tempo.

La Beretta Famila esce benissimo dagli spogliatoi: altro parziale di 5-0 e primo vantaggio in doppia cifra della partita (44-54). L’ASVEL si affida alle segnature pesanti di Allemand e Johannes per colmare il gap (52-58), ma Schio risponde alla stessa maniera con Sottana, Parks e Verona (56-67). Il duo azzurro composto da Jasmine Keys e Martina Bestagno opera benissimo sotto il ferro (58-71), con le transalpine che rosicchiano qualche punto a cronometro fermo (64-73). Gabby Williams trova il 2+1 (67-73), con un libero di Juhasz che vale il 67-74 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva Parks rimette tre possessi pieno di margine per Schio (67-76), ma Marine Fauthoux piazza la tripla del -6 (70-76). La giocatrice francese fa 2/2 dalla lunetta ed accorcia ulteriormente (74-76), con la Beretta Famila che accusa un momento di difficoltà. Gabby Williams impatta nel punteggio (76-76) e costringe coach Dikaiokaulos a fermare il gioco per un minuto di sospensione. Guirantes segna entrambi i liberi a disposizione (76-78), con Marine Johannes che riporta l’ASVEL davanti (79-78). Ancora la numero 23 dalla lunga distanza (82-80), ma Schio dà fondo alle ultime energie rimaste e piazza un break di 8-0 con Parks e Bestagno per il +6 (82-88) a meno di due minuti dalla sirena finale. Un libero di Gabby Williams e due di Costanza Verona fissano il punteggio sul 83-90 con cui Schio espugna l’Astroballe di Villeurbanne battendo l’ASVEL centrando la seconda vittoria in fila!

IL TABELLINO DEL MATCH

LDLC ASVEL FEMININ-BERETTA FAMILA SCHIO 83-90 (21-20, 23-19, 23-25, 16-16)

ASVEL Feminin: Allemand 13, Chery 6, Gruda 2, Johannes 16, Williams 17, Ciak 1, Fauthoux 14, Miyem 14, Mouyokolo, Risacher.

Schio: M. Bestagno 22, Guirantes 22, Keys 12, Parks 13, Verona 8, Crippa, Juhasz 5, Penna ne, Sivka 2, Sottana 11.

Foto: fiba.basketball