Basket femminile: Schio, che debutto! Famila travolgente sul Perfumerias Avenida all’esordio in Eurolega

Vittoria di dimensioni enormi sia per valore che per divario per il Famila Schio nella prima giornata di Eurolega femminile 2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos si regala un debutto d’altissima classe contro il Perfumerias Avenida di Salamanca. 92-58 il finale di un match nel quale il ruolo di MVP spetta fuor di dubbio a Janelle Salaun, il cui tabellino recita così: 24 punti, 8/13 da 2, 2/3 da 3, 6/10 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 assist, 5 palle recuperate e 34 di valutazione. Gran serata anche di Jasmine Keys con 18 punti e di Kitija Laksa con 19 anche lei; dall’altra parte 12 di Mariella Fasoula.

Primo quarto spettacolare da entrambe le parti, ben più che degno della qualità del match predetta alla sua vigilia. Se da parte del team di Salamanca è Kone a spingere sull’acceleratore vicino a canestro, per Schio si vede subito l’importanza dell’aggiunta di Salaun da quelle parti. Ed è proprio la francese, assieme a Keys, a concretizzare l’allungo del Famila fino al 20-16 e poi 24-18, poi Guirantes, la grande ex di giornata, fissa il 24-20 dopo 10′.

Il secondo periodo vede inizialmente emergere la giovane stella di Iyana Martin, classe 2006 già nel miglior quintetto degli Europei Under 18 quest’estate. Riesce a collaborare bene, in difesa e con una brillante penetrazione, con Fasoula per riportare le spagnole sul 26-26. Panzera, però, è anche lei dentro la partita con due triple importanti, poi Bestagno ristabilisce 5 punti di vantaggio. Avenida tiene botta e poi, con Dominguez in entrata e la tripla di Cornelius, pareggia di nuovo a quota 35 con 3’35” all’intervallo. Timeout, rientro in campo e in due minuti Sottana s’inventa tre palle una più bella dell’altra per Salaun, che trasforma con altrettanti tiri da tre (l’ultima da passaggio dietro la schiena). La stessa Sottana, tanto per cambiare, segna dall’arco anche lei: dopo 20′ è 47-35 con 9/16 da tre per le scledensi.

Si riparte ed è subito Laksa a colpire ancora dai 6.75. Il Famila c’è su entrambi i lati del campo, il che porta a 17 i punti di vantaggio dopo metà quarto. Questi, dopo quasi tre minuti di digiuno totale da entrambe le parti, diventano 20 con la conclusione da lontano di Keys. Il tutto mentre Carter tira qualunque cosa ovunque fuorché nel canestro. Di Laksa è il +23 Schio, Guirantes interrompe solo per pochi secondi l’affondo scledense, perché arriva un altro “solo rete” dall’arco della lettone: a fine terzo quarto il punteggio è un eloquente 67-43.

C’è un piccolo calo d’intensità del Famila, che in due minuti e mezzo concede quattro punti a Gil e Herbert-Harrigan. Chiaramente Dikaioulakos chiama timeout, ma è solo un modo per tenere alta l’attenzione da parte delle sue giocatrici. Laksa pensa a tenere il divario attorno alle venti lunghezze, e l’intento riesce anche troppo bene, perché nel finale Schio, ben guidata anche da Verona che viaggia sempre ad alta velocità di crociera, va anche oltre i 30 punti di distacco in quella che è una serata clamorosa. Bastano i numeri: 52,6% dal campo, 54,5% da due, 50% (15/30) da tre, 11/13 in lunetta e 121 (a 55) di valutazione. Un buongiorno all’Eurolega, in pratica, di quelli davvero graditi.

BERETTA FAMILA SCHIO-PERFUMERIAS AVENIDA SALAMANCA 92-58

SCHIO – Andrè* 6, Bestagno 4, Crippa, Keys* 18, Laksa* 19, Panzera 5, Salaun* 19, Simion ne, Sottana 3, Verona* 13, Zanardi. All. Dikaioulakos

SALAMANCA – Carter 2, Cornelius 3, Dominguez* 9, Fasoula 12, Gil 6, Guirantes* 10, Herbert-Harrigan 2, Jankovic* 2, Kone* 4, Martin 6, Vilaro* 2. All. Montañana