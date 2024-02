Basket femminile, Schio senza Sottana va sotto nei quarti di Eurola: Praga stravince gara 1 78-60

Sconfitta pesante per la Beretta Famila Schio nei quarti di finale di Eurolega femminile. Le ragazze di coach Georgios Dikaioulakos subiscono un sonoro ko in gara 1 contro la ZVVZ USK Praga con il punteggio di 78-60, complici anche l’assenza di Giulia Sottana e pessime percentuali al tiro, con un orrendo 4/23 dall’arco dei 6.75. Pensiero subito a gara 2, con le ceche che dovranno valutare le condizioni di Teja Oblak, infortunatasi nel terzo quarto.

Brutta partenza della Beretta, che dopo due minuti si ritrova sotto sul 9-2 dopo le triple di Vorackova, Cazorla e Magbegor. Non basta il time out di Dikaiolakos, con Schio che continua a non trovare il bandolo della matassa in attacco, tirando con un misero 15% (3/20 nei primi 10′) mentre Praga fa quello che vuole in mezzo al campo: all’8′ è un larghissimo 20-4, che si allarga fino al larghissimo 25-8 di fine primo quarto con la tripla di Vyoralova.

Schio prova a ripartire dalla propria metà campo, mischiando difesa individuale e zona nella stessa azione. La mossa inizia a pagare qualche dividendo, con un break iniziale di 2-6 che permette un primo riavvicinamento sul 27-14 al 13′, ma le ceche riescono sempre a trovare buone soluzioni con Hof e Magbegor (11 all’intervallo, 15 alla fine), mantenendo sempre una comoda doppia cifra di margine fino al 40-29.

Ma ogni velleità viene immediatamente spenta dalle ceche, che dal 23′ in poi mettono il muro avanti al proprio canestro: altro parziale di 10-0 in due minuti e i buoi scappano praticamente dalla stalla, con Praga che tocca anche il +22. Schio molla dunque gli ormeggi e si trascina fino al finale, con le padrone di casa che veleggiano così sino al finale.