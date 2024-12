Ottima prestazione della 4×200 stile libero femminile nelle batterie dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il quartetto tricolore ha staccato il biglietto per la finale della sessione serale e in grande stile.

Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Chiara Mascolo sono state in grado di siglare il crono di 7:41.46, andando a migliorare il primato nazionale che risaliva ai Mondiali di Hangzhou (Cina) del 2018, quando Margherita Panziera, Erica Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella siglarono il riscontro cronometrico di 7:43.18.

Le azzurre sono state in grado di mettere insieme un passo regolare da 1:55, per quanto concerne Morini, Biagiotti e Mascolo, mentre D’Innocenzo si è distinta in una chiusura a 1:54.1 nella propria frazione che ha permesso alle nostre portacolori di concludere nell’overall in terza posizione, precedute solo dagli Stati Uniti (7:40.04) e dalla squadra degli atleti neutrali (Russia) in 7:41.36.

Sarà chiaramente difficile ambire alle medaglie, in quanto nell’atto conclusivo le compagini migliori inseriranno le atlete più forti. Il riferimento è anche all’Australia (quinta in 7:41.76) e alla Cina (settima in 7:46.28). Vedremo se le nostre portacolori sapranno compiere un altro step in avanti.