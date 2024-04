Basket femminile: il Fenerbahce trionfa nelle Final Four di Euroleague

Si è conclusa oggi l’Eurolega femminile 2024 e sono andate in scena le due finali delle Final Four che si stavano disputando a Mersin, in Turchia. Per il terzo posto sono scese sul parquet la formazione di casa del Cukurova Basketbol Mersin e le ceche del ZVVZ USK Praha; per la finalissima, invece, sfida tra il Fenerbahce Alagoz Holding e le francesi del Villeneuve d’Ascq LM. Ecco come è andata.

La finalissima, come detto, era una sfida Turchia vs Francia e i primi dieci minuti regalano emozioni ed equilibrio al Servet Tazegul Spor Salonu di Mersin. Le due squadre si affrontano a faccia aperta, ma nessuna delle due riesce a creare il primo break e il primo quarto si chiude con Istanbul avanti 28-27. Musica che cambia nei secondi dieci minuti, dove le turche continuano a tenere ritmi altissimi in attacco, ma sistemano anche la difesa. Così il Villeneuve d’Ascq LM fatica tantissimo palla in mano e vede il Fenerbahce Alagoz Holding piano piano scavare un solco e andare al riposo avanti 58-45.

La squadra turca ora può gestire il buon vantaggio accumulato nei primi 20 minuti e nel terzo quarto alza un po’ il piede dall’acceleratore, soprattutto per quel che riguarda l’attacco, limitandosi a controllare l’attacco delle francesi, incapaci di ricucire parzialmente il gap e andando, così, all’ultimo stop sul 77-61 per il Fenerbahce, a un passo dal titolo. L’ultimo quarto è ormai garbage time, con le turche che gestiscono, allungano ancora e possono già festeggiare la vittoria in Eurolega. Il punteggio finale dice 106-73 e per il Fenerbahce Alagoz Holding è festa grande.

Nella finalina per il terzo posto, giocata prima, parte subito forte la squadra di Praga, che fin dal primo quarto detta i propri ritmi, guidata da Valeriane Ayayi, e prova a scappare via. Il primo quarto si chiude, infatti, sul 18-27, con le turche che faticano a contenere l’attacco ceco. Non cambia molto la musica nel secondo quarto, con Praga che spinge, il Mersin che limita il più possibile i danni, ma ospiti che scappano via e chiudono il primo tempo avanti 36-52.

Prova a cambiare musica il Cukurova Basketbol Mersin nel secondo tempo, alzando soprattutto il ritmo in difesa e limitando al massimo gli attacchi della squadra di Praga. Così il terzo quarto vede le turche non fare il salto di qualità in attacco, marcando 20 punti, ma è in difesa che limitano a soli 14 punti le ceche per il 56-66 con cui si va all’ultimo stop. Ma è solo un rallentamento delle ceche, che nell’ultimo quarto tornano a dominare e con un netto parziale di +18 che significa 67-95 finale e medaglia di bronzo per Praga.