Basket femminile: Virtus Bologna sconfitta in volata a Mersin, in Eurolega qualificazione ai quarti ancora tutta da giocare

La Virtus Segafredo Bologna perde una partita davvero importante, quella del 12° turno di Eurolega 2023-2024 a Mersin contro il Cukurova. 64-61 il risultato finale, con le turche che hanno ora la qualificazione sostanzialmente assicurata. Dall’Ungheria arriva comunque un regalo, perché l’Uni Gyor lascia su un record di 6-6 anche il Polkowice, ma è chiaro che ora le ultime due partite (una veramente complessa a Praga, l’altra contro Landes in casa) saranno decisive per andare ai quarti. Da una parte 19 punti della solita Marina Mabrey, dall’altra 16 di Iliana Rupert.

La Virtus inizia fortissimo: otto punti di Rupert, due di Pasa ed è 0-10 in due minuti e mezzo. La reazione di Mersin non si fa attendere e, a sua volta, si concretizza in ulteriori due minuti e mezzo: soprattutto con Atas arriva il 10-12. Da qui in avanti è tutto equilibrio costante, fino al vantaggio firmato da Williams sul 17-16. Comincia a macinare basket anche Mabrey, sia da sola che per altre (Hollingsworth); due liberi di Yalcin chiudono il periodo sul 23-19.

Pasa riparte segnando da tre, poi Mabrey e Hollingsworth firmano il 28-22 per Mersin. Il punteggio, però, fatica molto a decollare, anche perché nel frattempo gli errori iniziano ad accumularsi in quantità. Le V nere hanno da Pasa e Barberis triple importanti, quelle che mantengono il divario molto ristretto, solo che è proprio da tre che Cornelius segna a 6″ dalla seconda sirena il 36-32 dell’intervallo.

Il terzo periodo vede Mabrey tentare di spingere sull’acceleratore: quasi da sola (il quasi si chiama Hollingsworth) porta Mersin fino al 44-35. Ci vogliono Peters, Cox e Rupert per ridare ossigeno alla Virtus, che risale fino al -2 e ha anche buon contributo da Orsili sotto vari profili. Si arriva a 10′ dal termine con tutto da giocare: 51-47.

Cox in quasi un lampo pareggia i conti a quota 51, poi a Yalcin dall’arco risponde Pasa. Per la Virtus è il momento migliore, Peters e ancora Pasa portano le ospiti sul +4, ma arriva un altro 6-0 di Hollingsworth e Williams. Rupert dal mezzo angolo firma il 60-61, Mabrey replica con un miracolo dei suoi per il 62-61. Ormai le polveri sono sempre più bagnate, comprese quelle di Williams che sbaglia il 2/2 che lascia a Bologna il possesso-vittoria. Due i falli spesi, l’ultima palla arriva a Zandalasini che cerca un tiro difficile e lo sbaglia. Gli ultimi liberi sono di Mabrey, il tiro da Pasa da lontanissimo non va (e forse sarebbe stato fuori tempo massimo).

CUKUROVA BASKETBOL MERSIN-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-61

MERSIN – Yalcin 5, Williams* 14, Kiss 5, Gulcan*, Mabrey* 19, Cornelius 3, Epoupa* 2, Yaya, Atas 5, Hollingsworth* 11, Avci. All. Yildizoglu

BOLOGNA – Del Pero ne, Pasa* 10, Peters 10, Cox 12, Rupert* 16, Barberis* 5, Dojkic ne, Andrè*, Zandalasini* 2, Orsili 6, Consolini. All. Vincent

Foto: fiba.basketball