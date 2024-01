A che ora gioca Musetti contro Van Assche: programma Australian Open, dove vederlo in tv e streaming

Domani, mercoledì 17 gennaio, Lorenzo Musetti sarà sul campo 7 di Melbourne (Australia) e affronterà il francese Luca Van Assche per il secondo turno degli Australian Open 2024. Il toscano avrà quindi un altro transalpino, dopo aver sconfitto al primo turno Benjamin Bonzi in quattro set particolarmente lottati. Per Musetti è stata la prima vittoria nel singolo incontro di questo Slam.

Non sarà un confronto semplice per il carrarino. Van Assche è un giocatore dotato di un tennis geometrico e sa leggere molto bene la partita. Inoltre, il giocatore francese ha dimostrato di essere ben preparato dal punto di vista, tenuto conto del successo al primo turno contro il padrone di casa, James Duckworth, al quinto set. Servirà una prestazione di spessore da parte dell’italiano.

I due non si sono mai incontrati nel massimo circuito internazionale del tennis, ma hanno comunque condiviso diversi allenamenti a Montecarlo. Non sarà una sfida al buio e Lorenzo sa cosa aspettarsi da questo match. Si spera di vedere un Musetti più aggressivo e meno passivo, altrimenti l’esito della sfida potrebbe essere favorevole al talentuoso tennista d’Oltralpe.

La partita tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche, secondo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-VAN ASSCHE AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio

COURT 7

Ore 1:00 Anisimova (USA)-Podoroska (ARG) – 2° turno donne

Musetti (ITA) [25]-van Assche (FRA) – 2° turno uomini

Tsurenko (UKR) [28]-Masarova (ESP) – 2° turno donne

MUSETTI-VAN ASSCHE AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

