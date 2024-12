Lorenzo Musetti giocherà l’ATP di Buenos Aires. Il ritorno sulla terra sudamericana, con lui Zverev e Rune

Dopo il gennaio australiano, Lorenzo Musetti ha scelto la terra rossa sudamericana per proseguire il suo 2025. Il tennista toscano, infatti, ha comunicato che giocherà l’ATP 250 di Buenos Aires, in programma in Argentina dall’8 al 16 febbraio. Una decisione dunque che ribalta quella presa in questa stagione dal nativo di Carrara, che aveva preferito giocare sul cemento indoor rispetto invece a quello che aveva fatto nel 2023.

Si tratta, infatti, di un ritorno sul rosso sudamericano per Musetti. Nella passata stagione questa scelta non aveva portato ai risultati sperati, con il toscano che aveva disputato i tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago del Cile, ma ottenendo solamente una vittoria contro l’argentino Pedro Cachin.

A Buenos Aires, Musetti troverà una compagnia decisamente importante. Infatti nella entry list ci sono anche il tedesco Alexander Zverev, che sarà la testa di serie numero uno, ed il danese Holger Rune, che cerca il rilancio dopo un 2024 davvero deludente. Avversari dunque di rango per l’azzurro, che in questa stagione ha come obiettivo quello di provare a raggiungere la Top-10 e la qualificazione alle ATP Finals.

Successivamente alla trasferta sudamericana arriveranno i 1000 sul cemento americano con Indian Wells e Miami. Da capire come sarà dunque il trasferimento dalla terra ad una nuova superficie per Musetti. Sicuramente il toscano avrà ben pensato ad ogni possibile problema, con la consapevolezza di voler fare molto bene in Sudamerica per conquistare punti importanti e cercare di scalare subito la classifica.