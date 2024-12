Tennis, Jack Draper si ferma nella post-season: cosa è successo al giocatore britannico

Jack Draper deve fare i conti nuovamente con i suoi problemi fisici. Il n.15 del mondo è stato costretto a fermarsi, mentre si preparava per la post-season, in vista degli Australian Open 2024. Il problema non è di poco conto a quanto pare, in quanto il tennista ha lamentato problemi all’anca.

Non è un caso che in un primo momento Draper avrebbe dovuto allenarsi insieme a Carlos Alcaraz in Spagna, ma queste criticità ne hanno impedito lo sviluppo del programma originario. Per questa ragione, il funambolo di Murcia è stato costretto a sostituire il suo partner nella preparazione con l’azzurro Flavio Cobolli, cosa che tra l’altro era già avvenuta a fine 2023.

Grande amarezza nelle parole del tennista del Regno Unito a Sky Sports UK: “Ho lavorato duramente nelle ultime due settimane, sperando di migliorare in vista dell’anno prossimo. Ho avuto un piccolo fastidio nella zona dell’anca. Ho dovuto prendere la difficile decisione di non andare in Spagna per allenarmi con Carlos, non sarebbe stato giusto nei suoi confronti se fossi andato non potendomi esprimere al 100%“, ha sottolineato.

“Non credo che sia niente di troppo serio ma, a causa del tennis e con tempi di recupero brevi, è importante che io mi prenda cura del mio corpo e non cerchi di fare nulla che possa potenzialmente peggiorare la situazione“, ha concluso.