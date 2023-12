LIVE Sci alpino, Slalom Lienz 2023 in DIRETTA: Brignone a caccia di punti, ennesima sfida Shiffrin-Vlhova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Lienz, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si chiude in Austria la prima parte della Coppa del Mondo, quella che si è disputata nell’anno solare 2023 con uno slalom che potrebbe essere molto importante nell’economia della classifica di Coppa del Mondo. Si tratta del quinto slalom stagionale.

Sarà una nuova saga del duello Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova che al momento sembrano non avere rivali in questa specialità. Anche oggi sembra difficile vedere oggi alzare le braccia al cielo a una sciatrice che non sia l’americana o la slovacca, sia per lo stato di forma sia per ciò che ci hanno detto gli ultimi anni. In stagione la situazione è in perfetta parità nel conto dei successi, 2-2 e oggi si deciderà probabilmente chi fra le due contendenti alla Coppa di specialità chiuderà in vantaggio la prima parte della stagione. Se nelle prime due gare a Levi la campionessa olimpica di specialità aveva dimostrato una superiorità schiacciante, salvo uscire nella seconda manche della seconda gara, a Killington le gerarchie hanno visto tornare davanti la statunitense, su un pendio su cui però si è sempre esaltata, mentre a Courchevel Vlhova ha piazzato la grande rimonta nella seconda manche vincendo la sua seconda gara stagionale.

Senza dubbio la terza freccia dell’arco dello slalom sembra poterla scoccare la tedesca Lena Duerr, ormai da un paio d’anni solida realtà dei pali stretti femminile. Chi è già salita sul podio in stagione è la croata Leona Popovic, che sembra aver fatto finalmente il salto di qualità che ci si aspettava da tempo; scheggia impazzita la sua connazionale Zrinka Ljutic, classe 2004 dal talento cristallino e capace di tutto, dalla gara da podio all’uscita dopo poche porte. Attenzione anche alle austriache, Katharina Truppe e Katharina Liensberger che hanno collezionato un terzo gradino del podio a testa in questo primo scorcio di stagione.

Le azzurre dello slalom hanno fatto vedere buone cose nelle prime tre gare stagionali, soprattutto nella penultima disputata sulle nevi americane, mentre una settimana fa a Courchevel è stata una gara da dimenticare per l’Italia che non ha piazzato atlete a punti. Marta Rossetti, unica qualificata per la seconda manche a Courchevel ma uscita dopo una porta, quest’anno ha collezionato il miglior risultato in carriera, un 5° posto che per i nostri colori nella specialità mancava dal 2017 con Chiara Costazza a Squaw Valley. Qualche segnale lo ha lanciato (anche ieri in gigante) Lara Della Mea, con una top-15 a Killington che potrebbe far presagire qualcosa di buono nella seconda parte della stagione. Per le due azzurre, come sempre, l’obiettivo è confermarsi ad alti livelli in seconda manche, alla ricerca di quella sconosciuta, fino ad ora, continuità. Ci si attende una risposta anche da Martina Peterlini, la migliore delle italiane a Levi ma fuori dalle prime trenta negli ultimi due slalom. C’è Federica Brignone che proverà a guadagnare qualche punto prezioso in chiave Coppa del Mondo generale dopo lo splendido secondo posto in rimonta di ieri in Gigante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Lienz, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.00. Buon divertimento!

