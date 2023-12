Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Lienz 2023: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà un ultimo appuntamento prima della fine dell’anno. Si gareggia a Lienz in Austria per una due giorni dedicata alle discipline tecniche, con in programma un gigante (28 dicembre) e uno slalom (29 dicembre).

C’è grandissima attesa in casa Italia soprattutto per il gigante, visto che Federica Brignone è reduce dalla doppietta di Tremblant in Canada e punta al sorpasso nella classifica di specialità ai danni di Lara Gut-Behrami. Inoltre ci si aspetta un guizzo da Marta Bassino dopo un avvio di stagione un po’ opaco ed una conferma da Sofia Goggia, che punta ad entrare nuovamente in Top-10.

Per Brignone ci sarà poi il duello a distanza con Mikaela Shiffrin. La valdostana sta provando a tenere il ritmo dell’americana nella classifica generale, ma la statunitense ha comunque l’arma dello slalom, dove si presenta da grande favorita insieme alla slovacca Petra Vlhova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Lienz, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LIENZ

Giovedì 28 Dicembre

10.00 Prima manche gigante femminile Lienz (Austria)

13.15 Seconda manche gigante femminile Lienz (Austria)

Venerdì 29 Dicembre

10.00 Prima manche slalom femminile Lienz (Austria)

13.00 Seconda manche slalom femminile Lienz (Austria)

COPPA DEL MONDO LIENZ 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse

