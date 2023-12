LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2023 in DIRETTA: Paris ci riprova, attesa anche per Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Saranno nove gli italiani tra i 59 atleti al via, in rappresentanza di 13 Paesi.

Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza Dominik Paris con l’1, Guglielmo Bosca col 4, Mattia Casse col 15, Christof Innerhofer col 30, Florian Schieder col 36, Nicolò Molteni col 44, Pietro Zazzi col 50, Giovanni Borsotti col 53 e Giovanni Franzoni col 58.

Dominik Paris, essendo inserito nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20: l’azzurro scatterà con il numero 1. Per questo motivo, al netto di ritardi prima del via, l’italiano partirà alle ore 11.30.

il superG maschile in programma a Bormio, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 11.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 11.00.

Foto: LaPresse

