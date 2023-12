Sci alpino: Italia, le convocate per gigante e slalom di Lienz. Brignone, Goggia e Bassino vanno all’assalto

Sono state diramate le convocazioni per il gigante e lo slalom di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre in scena a Lienz, in Austria. Otto le azzurre impegnate nella prima data e altrettante nella seconda: andiamo a scoprirne i nomi che approcceranno questa due giorni di Coppa del Mondo.

Per quanto riguarda il gigante, vedremo al via Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Elisa Platino. La prima manche si disputerà alle 10:00, la seconda alle 13:00.

Per quel che invece concerne lo slalom, ci saranno Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler insieme alla stessa Brignone. Gli orari delle manche sono gli stessi: 10:00 e 13:00.

Nella città austriaca Brignone ha già vinto in gigante nel 2017, dieci anni dopo che Denise Karbon ci riuscì e Chiara Costazza completò l’opera azzurra in slalom. A livello di podi, secondi posti per Marta Bassino, Brignone, Manuela Moelgg e Karen Putzer in gigante nel 2019, 2011, 2009 e 2001, per Deborah Compagnoni in slalom nel 1997. Terzi posti: Nicole Gius in gigante nel 2007, Compagnoni in slalom nel 1997 (anno nel quale lo speciale si disputò due volte in giorni consecutivi).

Foto: LaPresse

