Sci alpino: a Lienz ultimi gigante e slalom del 2023. Doppio impegno per Brignone, sfida aperta con Gut-Behrami e Shiffrin

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà ancora le ultime emozioni del suo 2023 a Lienz. In programma c’è un doppio appuntamento con le discipline tecniche, con un gigante domani ed uno slalom il giorno dopo. C’è sicuramente grande attesa in casa Italia, soprattutto per una Federica Brignone che si presenta in Austria con grandi ambizioni e con la volontà di continuare l’ottimo momento di forma.

La valdostana può portarsi al comando della classifica di gigante, visto che ha un distacco di appena cinque punti dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Brignone è reduce dalla strepitosa doppietta di Tremblant e ha chiuso sul podio (seconda) all’esordio a Soelden, mancando un piazzamento tra le prime tre solo a Killington. Un rendimento veramente eccezionale per Federica, che punta a mettere pressione anche a Mikaela Shiffrin in chiave classifica generale di Coppa del Mondo.

Restando sempre in casa Italia e, guardando ancora solo al gigante, fari puntati anche su Marta Bassino e Sofia Goggia. La piemontese deve riscattare un inizio di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative e ancora senza podi, mentre la bergamasca vuole confermare i progressi fatti nella specialità, viste le tre Top-10 consecutive.

Si è parlato di una Gut-Behrami ancora in testa alla classifica di gigante ed ovviamente la svizzera vuole conservare il pettorale rosso e si presenta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria stagione. Tra le favorite non possono di certo mancare Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, ma anche la svedese Sara Hector è un’altra principale candidata al gradino più alto del podio.

Shiffrin e Vlhova ambiscono alla doppietta in quel di Lienz, visto che in slalom al momento non sembrano davvero avere rivali. Poco prima di Natale a Courchevel ha vinto la slovacca davanti all’americana, con il resto del mondo distanziato di oltre due secondi. La sensazione è che anche in Austria si lotterà dal terzo posto in giù con le padrone di casa (Katharina Liensberger e Katharina Truppe soprattutto) che puntano ad essere protagoniste davanti ai loro tifosi e con la tedesca Lena Duerr che vuole riscattare l’uscita nell’ultimo slalom.

Tanta voglia di riscatto anche per le azzurre. Ci si aspetta un segnale di ripresa da tutta la squadra, dopo la bruttissima prestazione di Courchevel. L’obiettivo è quello di portare il maggior numero di atlete alla seconda manche e poi cercare un bel piazzamento nella seconda. Ci sarà anche Federica Brignone, al suo primo slalom della stagione e che cerca punti per la classifica generale di Coppa del Mondo.

FOTO: LaPresse

