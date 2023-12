Sci alpino, Federica Brignone rimonta a Lienz e si arrende solo a Shiffrin! Azzurra leader nella coppa di specialità!

Mikaela Shiffrin aveva già ipotecato la vittoria nel gigante di Lienz già dopo la prima manche e nella seconda l’americana ha gestito il larghissimo vantaggio sulle avversarie. Sono novantadue i successi in Coppa del Mondo per la straordinaria campionessa di Vail, il ventiduesimo in questa specialità.

Fa festa anche l’Italia grazie ad una straordinaria Federica Brignone, che si esalta nella seconda manche e realizza una nuova spettacolare rimonta. La valdostana era quinta a metà gara con un ritardo di 1.63 da Shiffrin ed alla fine ha concluso al secondo posto a 38 centesimi dall’americana. Probabilmente Shiffrin ha gestito nella seconda manche, ma ci sono anche i rimpianti per Federica per un grave errore nella prima prova, che le ha fatto perdere molto dalle prime.

Una doppia gioia per Brignone, visto che si è messa addosso il pettorale rosso di leader della classifica di gigante. Una stagione davvero formidabile per la valdostana, che è già salita sul podio per sei volte, il quarto (terzo consecutivo) tra le porte larghe, che arrivava dalla doppietta di Tremblant. Sul podio resta Sara Hector, seconda dopo la prima manche, che conclude al terzo posto a 45 centesimi da Shiffrin. Al quarto posto la canadese Valerie Grenier (+0.63), mentre quinta è l’austriaca Julia Scheib (+0.80), che recupera nove posizioni nella seconda manche e salva l’onore delle padrone di casa.

Solamente sesta la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.21), che non ha trovato il feeling con il tracciato austriaco. Alle sue spalle la slovacca Petra Vlhova (+1.30), che si riscatta nella seconda manche, recuperando ben undici posizioni. Un ottimo ottavo posto per Sofia Goggia (+1.40), alla sua quarta Top-10 in gigante della stagione, con la bergamasca che ottiene punti importanti per provare ad entrare nel secondo gruppo di merito. Completano la Top-10 la neozelandese Alice Robinson (+1.49) e la croata Zrinka Ljutic (+1.52).

Una buona prova complessiva per la squadra italiana, con altre quattro azzurre a punti. Roberta Melesi è diciassettesima (+2.34), rimontando sei posti rispetto alla prima manche. Venticinquesime a pari merito Asja Zenere ed Elisa Platino (+3.01), mentre è ventinovesima Lara Della Mea (+3.42), che ottiene i primi punti della carriera in Coppa del Mondo in gigante. Come detto, Brignone si è portata in vetta alla classifica di gigante con 400 punti. La valdostana precede Gut-Behrami (365) e Shiffrin (320). In quella generale, invece, l’americana è al comando con 800 punti contro i 637 della stessa Brignone.

