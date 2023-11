Sport in tv oggi (sabato 25 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 25 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Serbia nella semifinale della Coppa Davis: Jannik Sinner e compagni dovranno cercare la grande impresa contro la formazione trainata da Novak Djokovic. L’Italia sogna la grande impresa anche agli Europei di curling, dove le donne incroceranno la Svizzera in finale.

Si preannunica grande spettacolo per gli amanti dei motori, con qualifiche e Sprint Race del GP di Valencia per la MotoGP e le qualifiche del GP di Abu Dhabi per la F1: Francesco Bagnaia e Jorge Martin si sfidano per il titolo iridato in terra spagnola. Abbuffata di sport invernali con il gigante femminile di Killington, le 10 km di sci di fondo, la combinata nordica, il salto con gli sci, il pattinaggio artistico.

Da seguire anche i campionati nazionali di calcio, volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5 e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 25 novembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

03.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – NHK Trophy a Osaka, free dance (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.30 GOLF (DP World Tour) – Joburg Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

05.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – NHK Trophy, free program femminile a Osaka (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri, Super Finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

08.40 MOTO3 – GP Valencia, prove 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, HS142 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – NHK Trophy, free program coppie artistico a Osaka (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.25 MOTO2 – GP Valencia, prove 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km femminile in tecnica classica con partenza a intervalli a Ruka (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 CURLING (Europei) – Finale femminile: Italia-Svizzera (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel)

10.10 MOTOGP – GP Valencia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Valencia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in Val Thorens (diretta streaming su tv.ismf-ski.org)

11.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile/femminile, Super Finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.30 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – NHK Trophy, free program maschile a Osaka (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 TENNIS (Coppa Davis, semifinale) – Italia-Serbia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

12.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km maschile in tecnica classica con partenza a intervalli a Ruka (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta single mixed a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Pomigliano (diretta streaming su DAZN)

12.50 MOTO3 – GP Valencia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Trap maschile/femminile, Super Finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.20 F2 – GP Abu Dhabi, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Terrassa-Roma (diretta streaming sul canale della LEN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Kortrijk (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.45 MOTO2 – GP Valencia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Milan (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

13.55 RUGBY (United Rugby Championship) – Lions-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SNOOKER – UK Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Venezia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Lecco (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Parma-Modena (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Cosenza-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ruka, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.50 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Kortrijk (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.00 CURLING (Europei) – Finale maschile: Svezia-Scozia (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel)

15.00 F1 – GP Abu Dhabi, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1; diretta tv su Sky Sport 4K dalle ore 15.45; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

15.00 MOTOGP – GP Valencia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A) – Quattro partite: Camogli-Catania, Distretti Ecologici Roma-Salerno, Posillipo-Ortigia, Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Bayer Leverkusen, Friburgo-Darmstadt, Union Berlino-Augsburg, Wolfsburg-Lipsia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Gloucester-Leicester Tigers (diretta streaming su Mola Tv)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Saracens-Bristol (diretta streaming su Mola Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Burnley-Wst Ham, Luton Town-Crystal Palace, Nottingham-Brighton, Sheffield United-Bournemouth (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Mantova (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Killington, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 GINNASTICA – Grand Prix della Ginnastica (diretta streaming su Rai Play 3)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Brescia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Lucchese-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – SPAL-Ancona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Messina-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 CALCIO (Conference League) – Maccabi Tel Aviv-Zorya (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Excelsior-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A) – Roma-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Como-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Clermont-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 PALLANUOTO (Serie A) – Pro Recco-Brescia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Genzano (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Modena (diretta streaming su Rai Play 2, Volleyball World Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Firenze (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Trieste-Zuglo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Eppan, Carpi-Cingoli, Secchia Rubiera-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Almeria (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson-Cosenza (diretta streaming su Futsal Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Twente-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Killington, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Sant Andreu-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming sul canale della LEN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Rangers-Boston Bruins (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Brixia (diretta streaming su LBF)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – ZV de Zaan-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – UK Championship, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Chantelle Cameron vs Katie Taylor (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Sassari-Scafati (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Vallefoglia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pescara-Cesena (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Fermana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BOXE – Riunione, main event: Mondiale IBO pesi medi, Oliha vs Vukshinaj (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Milano (diretta streaming su LBF)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Vitesse (diretta streaming su Mola Tv)

21.15 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 KICKBOXING – Riunione, main event: Armen Petrosyan vs Sergio Sanchez, Mondiale WAKO (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunders-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.45; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Rosito