LIVE Italia-Serbia, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Musetti o Sonego nel primo singolare?

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare della semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia. Capitan Volandri è chiamato nuovamente a sciogliere il nodo del tennista da scegliere per l’esordio, mentre Troicki opterà con certezza su Miomir Kecmanovic, autore di un match straordinario contro il britannico Draper.

Dopo aver provato Matteo Arnaldi, giunto ad un solo punto dalla vittoria nel primo singolare dei quarti di finale, Volandri sembra intenzionato a puntare su uno tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. A favore del ventunenne toscano pendono i due successi nei due precedenti contro il serbo, il primo colto sul cemento outdoor di Napoli nel 2022, il secondo nel Master 1000 di Montecarlo 2023. Un 6-3 6-4 ed un 7-6 6-0 che certificano le difficoltà di Kecmanovic nell’affrontare il ragazzo di Carrara.

Sonego, nonostante i fastidi muscolari, è parso in grandissimo spolvero nel decisivo match di doppio contro l’Olanda. Il karate-kid torinese potrebbe però essere risparmiato proprio per tornare al 100% nel possibile doppio. Tre i precedenti tra il piemontese ed il numero due serbo, con quest’ultimo avanti per 2-1. L’unica vittoria di Sonego ha però un sapore dolcissimo, in quanto colta nella finale dell’ATP di Antalya 2019 (erba).

Il primo singolare della semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia inizierà alle 12.00. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, ed in streaming su RaiPlay, SKY Go e NOW.

