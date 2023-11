LIVE Biathlon, Staffetta single mixed Oestersund 2023 in DIRETTA: l’Italia punta su Passler e Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Single Mixed di biathlon, gara inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 in quel di Ostersund (Svezia). L’attesa è finita, finalmente dopo una lunghissima estate di preparazione si torna a gareggiare anche nel biathlon. La prima giornata di competizioni prevede le staffette miste, e si parte con la single mixed alle 12.30. L’attesa è spasmodica per vivere un’altra stagione emozionante con la nazionale azzurra che vuole recitare ancora il ruolo di protagonista.

Start list di primissimo livello con diverse coppie che battaglieranno per i tre gradini del primo podio stagionale. I padroni di casa schierano Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg che puntano senza mezzi termini al bersaglio grosso e sembrano i favoriti del lotto. Battaglierà con i due svedesi per la vittoria sicuramente anche la Francia, che opta al maschile per Fabien Claude e al femminile la vincitrice della Coppa del Mondo dell’anno scorso Julia Simon, reduce da un’estate tutt’altro che tranquilla. Con il pettorale n.1 ci saranno Sturla Holm Laegreid e Juni Arnekleiv a difendere i colori norvegesi a chiudere un po’ le coppie che sembrano partire un gradino sopra le altre. Attenzione poi alla Svizzera, che con Amy Baserga e Niklas Hartweg presenta una formazione assai interessante e pericolosa, da tenere d’occhio senza dubbio la coppia austriaca con due habitué del format: Simon Eder e Lisa Hauser, e non si può escludere dal novero delle nazioni che si giocheranno il podio neanche la Germania con Philipp Nawrath e Hanna Kebinger.

Capitolo Italia con lo staff tecnico che decide di schierare una coppia inedita tanto intrigante quanto potenzialmente esplosiva formata da Lukas Hofer e Rebecca Passler. “Luki” è un veterano di questo format, in quanto soprattutto in coppia con Dorothea è sempre riuscito ad ottenere risultati di assoluto prestigio tra cui la medaglia d’argento ai campionati mondiali nel 2019 proprio sulle nevi svedesi. Dopo un inverno passato quasi interamente ai box Hofer torna protagonista nel massimo circuito già dalla tappa inaugurale, e i segnali che ci arrivano dai primi test su neve sono assai interessante. L’esperto azzurro sarà affiancato da Passler, una delle biathlete più interessanti della nidiata giovanile del settore femminile italiano. Rebecca dopo un paio di stagioni di apprendistato è attesa quest’anno al salto di qualità definitivo e a qualche exploit che la possa portare a ridosso della zona podio. Hofer-Passler sono una coppia assai interessante in questa specialità, in quanto entrambi affrontano il poligono con una rapidità impressionante nei tempi di rilascio, soprattutto la classe 2001, fattore che nella single mixed ha sempre avuto la sua importanza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Single Mixed di Ostersund (Svezia), competizione inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’Italia punta in alto schierando una coppia potenzialmente esplosiva, grande curiosità per il rientro di Hofer e per vedere la crescita di un talento cristallino come Passler. Le avversarie non mancano e si annuncia una lotta fino all’ultimo metro, si parte alle 12.30. Buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: Federico Angiolini