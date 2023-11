LIVE Biathlon, Staffetta mista Oestersund 2023 in DIRETTA: l’Italia insegue il podio, presenti Wierer e Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Ostersund (Svezia), valida per la giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Dopo un’attesa spasmodica è finalmente arrivato il momento di tornare ad assaporare quel sano spirito agonistico e di iniziare una nuova stagione che promette faville. Giornata dedicata alle staffette miste e alle 14.50 parte quella con il format olimpico, che da quest’anno vedrà tutti e 4 i componenti, sia maschi che femmine, cimentarsi su frazioni da 6 km. L’Italia punta in alto in una specialità da sempre fucina di enormi soddisfazioni per il Belpaese.

Svezia, Francia e Norvegia. Si riparte dalle super potenze del biathlon anche in questa stagione, con in agguato Italia e Germania. E’ questa le lettura generale della prima mista dell’anno, con qualche dubbio e incertezza per ogni nazione. I padroni di casa hanno dirottato Hanna Oeberg e Samuelsson sulla single mixed, ma un movimento florido come quello svedese partorisce comunque una mista tradizionale di assoluto livello: Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Anna Magnusson ed Elvira Oeberg. Pettorale n.1 per la Francia che almeno al maschile fa veramente paura: nelle prime due frazioni ci saranno infatti Quentin Fillon Maillet e Emilein Jacquelin; curiosità per le due ragazze scelte, con il rientro di Justin Braisaz-Bouchet e la rivelazione dello scorso anno Lou Jeanmonnot in chiusura. Capitolo Norvegia, che dopo i ritiri di Roeiseland e Eckhoff negli ultimi due anni si trova privata di due pilastri di questa gara. Se nelle prime due frazioni i norvegesi sono sicuramente i più forti con i fratelli Boe, con Tarjei al lancio e il marziano Johannes in seconda che potrebbe seminare gli avversari, Karoline Knotten e Ingrid Tandrevold schierate come terza e quarta staffettista possono aprire spiragli anche alle altre nazionali. Da podio anche la Germania (Rees, Doll, Schneider e Voigt) mentre outsider saranno Svizzera e Repubblica Ceca.

Una seria candidata al successo è sicuramente l’Italia. Staff tecnico che schiera in questa gara i pezzi da novanta, confermando in toto la formazione che si è laureata vice campione del Mondo in quel di Oberhof (Germania) lo scorso febbraio dopo aver anche impensierito la Norvegia. L’unica differenza è che qui partiranno i due uomini e a chiudere ci saranno le punte di diamante dell’intero movimento italiano di biathlon. Frazione del lancio affidata a Didier Bionaz, forse l’azzurro più in palla nelle prime apparizioni sugli sci stretti, atteso quest’anno al salto di qualità dopo uno scorso inverno difficile. Il valdostano classe 2000 darà il cambio a Tommaso Giacomel, suo coetaneo che è già salito di colpi la scorsa stagione e quest’anno vuole far vedere di essere entrato definitivamente nell’élite del biathlon. Terza parte di gara per Dorothea Wierer, che nonostante la febbre alta accusata ad inizio settimana è pronta e carica come una molla per iniziare con un grande acuto anche questa stagione. Ultima a scendere in pista sarà Lisa Vittozzi, che se riceverà il testimone nelle zone alte della classifica sarà un osso durissimo per tutte. Gli elementi per puntare in alto ci sono, una formazione solida e affiatata in una delle specialità che ci ha visto più protagonisti negli ultimi due lustri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon, competizione valida per la prima giornata della tappa inaugurale di Ostersund (Svezia) della Coppa del Mondo 2023-2024. Un’Italia all’attacco con tutto l’arsenale schierato proverà a cogliere la prima vittoria stagionale, ma le squadre avversarie non resteranno a guardare e si annuncia una battaglia campale con Norvegia, Francia e Svezia. Si parte alle 14.50, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: Pentaphoto