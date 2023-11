LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2023 in DIRETTA: De Fabiani e Pellegrino provano l’assalto ai giganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica classica maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Ruka (Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo il debutto di ieri con la sprint in tecnica classica che ha visto Federico Pellegrino chiudere con un ottimo quarto posto, primo appuntamento con le gare distance di Una Coppa del Mondo condizionata ancora dalle assenze della Russia per le note questioni della guerra in Ucraina e che potrebbe trasformarsi per il secondo anno consecutivo in un campionato norvegese allargato in campo maschile, mentre in campo femminile la Svezia ha confermato di essere dominante al momento.

Inizia la rincorsa alla Sfera di cristallo, sia quella generale, sia quella di sprint, con il solito grande favorito: il norvegese Johannes Høflot Klæbo. Finché ai russi sarà impedito di gareggiare, bisognerà rassegnarsi all’asfissiante monopolio, del quale Johannes Høsflot Klæbo è la massima espressione. Non è certo una colpa essere un fenomeno assoluto, ma finché il solo in grado di tenergli testa (Alexander Bolshunov) sarà confinato nelle sue terre, il ventisettenne di Trondheim farà il bello e il cattivo tempo, proprio come avvenuto nel 2022-23 (21 di quelle 32 vittorie norsk portano la sua firma). Ci sarà spazio per qualcun altro solo se la lunga querelle estiva con la federazione, legata a ragioni di sponsorizzazione, dovesse presentare il conto; oppure se, in un inverno privo di grandi appuntamenti, la motivazione dovesse fargli difetto dopo l’abbuffata dello scorso anno, in attesa dei Mondiali di casa 2025 che per lui stanno assumendo i contorni di ‘Missione’.

Nel settore maschile, l’Italia non ha mai vinto a Ruka. Il miglior risultato mai raccolto da un azzurro è il secondo posto di Roland Clara in una 10 km a skating con partenza a intervalli, disputata il 26 novembre 2011. Si sono proposti sul podio anche Giorgio Di Centa (terzo nella 15 km a skating del 2004) e Federico Pellegrino (terzo nell’inseguimento a tecnica libera del 2022), poi c’è il quarto posto di ieri nella sprint a tecnica classica.

L‘Italia punta come sempre su Federico Pellegrino e Francesco de Fabiani, grandi protagonisti dell’ultimo decennio in casa azzurra. Il responsabile tecnico Markus Cramer per Ruka ha convocato nove atleti: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà ed Elia Barp tra gli uomini; Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella tra le donne. Alcuni degli atleti citati si sono avvicinati all’appuntamento in questione, testandosi in alcune gare FIS a Muonio/Olos, sempre sulle nevi finlandesi. Meritevoli di menzioni il settimo posto di Caterina Ganz nella 10 km a tecnica libera femminile, mentre nella medesima prova maschile in evidenza Davide Graz, terzo a 5″7 dal tedesco Friedrich Moch. Pellegrino ha chiuso quinto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli maschile e femminile in programma a Ruka (Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara femminile. Dalle 12.15 la gara maschile. Buon divertimento!

Foto: Pier Marco Tacca/Pentaphoto