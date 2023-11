LIVE Italia-Svizzera, Finale Europei curling 2023 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, finale degli Europei di curling femminili 2023. Le azzurre sfidano le campionesse del mondo nell’ultimo atto di questa rassegna continentale, cercando il primo successo italiano nella storia di questa competizione. Al massimo infatti, maschi o donne non fa differenza, l’Italia ha raggiunto la finale degli Europei, venendo sempre sconfitta.

La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto, in funzione di alternate, ha disputato un ottimo torneo fino ad ora, entrato nella storia del curling italiano. Esse infatti sono riuscite a riportare l’Italia all’ultimo atto degli Europei, evento che non accadeva dal 2006.

L’Italia ha aperto quest’edizione degli Europei con una sconfitta a sorpresa contro la Germania, salvo poi inanellare una serie di 7 vittorie consecutive, che hanno portato le azzurre in semifinale con un turno di anticipo. Nell’ultima partita del Round Robin le italiane hanno sfidato proprio la Svizzera, perdendo per 7 a 2. Le elvetiche, campionesse del mondo in carica, hanno così concluso al primo posto, e da imbattute, il girone unico.

In semifinale l’Italia ha giocato una partita al limite della perfezione contro la Svezia, vincendo per 11-2 in 8 end (10-0 nelle prime 5 mani). La Svizzera ha “amministrato” contro la Norvegia, avendo la meglio per 8-3 in 9 end e qualificandosi per la finale, la seconda consecutiva dopo l’argento di Ostersund 2022.

La finale degli Europei di curling femminile 2023 tra Italia e Svizzera andrà in scena alle 10.00. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, che potrà essere seguito su Discovery Plus e su The Recast Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera a partire dalle 10.00, con aggiornamenti stone dopo stone. Buon divertimento!

Foto: FISG