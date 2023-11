LIVE F1, GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca il colpo sul giro secco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca FP2 – Highlights prove libere – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2023, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Yas Marina assegna quest’oggi l’ultima pole position dell’anno, con la Ferrari che può sognare in grande.

Charles Leclerc è forse il vero favorito in vista delle qualifiche, grazie ad una SF-23 efficace sul giro secco ma ancora abbastanza instabile e meno competitiva probabilmente in ottica gara. Il monegasco della Rossa dovrà comunque vedersela anche nel time-attack con il compagno di squadra Carlos Sainz (autore di un incidente in FP2) e con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Candidate alla prima fila in griglia anche le McLaren di Lando Norris (subito in palla ieri) e Oscar Piastri e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre Aston Martin rappresenta una mina vagante assolutamente imprevedibile che potrebbe mancare il Q3 (specialmente con Stroll) o dare fastidio ai top team per le posizioni di vertice (in primis con Alonso).

Si comincia alle ore 11.30 italiane con il semaforo verde della terza sessione di libere della Formula Uno ad Abu Dhabi, mentre le qualifiche scatteranno più tardi alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni odierne con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse