LIVE Sinner-Djokovic, Italia-Serbia Coppa Davis 2023 in DIRETTA: la ‘bella’ tra n.4 e n.1 del mondo

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia. E’ la sfida dei numeri uno, il terzo confronto in soli 11 giorni che vedrà opposto Jannik Sinner a Novak Djokovic. Il numero 4 ATP ed il leader del ranking tornano a battagliare dopo i due faccia a faccia offerti in quel di Torino per le ATP Finals. Sesto confronto diretto tra i due, con Jannik che ha sfatato il tabù nel capoluogo piemontese aggiudicandosi lo straordinario match del gruppo verde.

Capitan Volandri si affida al super momento del numero uno italiano, autentico trascinatore nei quarti di finale in cui gli azzurri hanno ribaltato l’Olanda. L’altoatesino ha dimostrato di possedere un’innata voglia di lottare e sudare per il tricolore, piegando prima la resistenza di Griekspoor, e giocando poi un grandissimo doppio coadiuvato dall’ottimo Lorenzo Sonego. In situazione di 1-1 i due saranno sicuri protagonisti della sfida decisiva.

Djokovic non ha bisogno di presentazioni. Dopo la vittoria numero 7 alle recenti ATP Finals, il serbo si è catapultato a Malaga per dar manforte alla selezione capitanata dal suo compagno di mille lotte Viktor Troicki. Superato di slancio con un duplice 6-4 il britannico Norrie, il numero uno del mondo non è dovuto scendere in campo in doppio grazie alla superba prestazione del connazionale Kecmanovic.

Il secondo singolare di Italia-Serbia, semifinale di Coppa Davis 2023, tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, inizierà al termine del match d'esordio previsto alle ore 12.00.

