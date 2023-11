LIVE MotoGP, GP Valencia 2023 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, si accende la sfida tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la quadra della messa a punto, pensando alle qualifiche e alla Sprint Race di oggi e alla gara domenicale.

Si accende la sfida Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco si presenta al via di questo fine-settimana con 21 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo. Una situazione non così dissimile da quella dell’anno scorso, quando il margine nei confronti del francese Fabio Quartararo era di 23 punti. Bagnaia è consapevole della necessità di trovare nel più breve tempo possibile l’assetto migliore per mettere in difficoltà il suo rivale, ma finora è stato il contrario.

Il campione del mondo in carica, infatti, sarà costretto a iniziare le sue qualifiche dalla Q1, non avendo centrato la top-10 nel corso delle pre-qualifiche di ieri. Problemi con l’anteriore per Pecco e vedremo se oggi sarà in grado di risolverli. In tutto questo, Martin cercherà di mettere pressione a Bagnaia, come fatto ieri nel corso delle fasi concitate del turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 10.10 a precedere le qualifiche dalle 10.50. La Sprint Race prenderà il via alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press