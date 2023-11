LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2023 in DIRETTA: Alex Vinatzer si mette alla prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Gurgl, in Austria, prima gara della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Dopo la cancellazione del gigante di Soelden e le due discese di Zermatt-Cervinia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino prende il via in Austria con la prima assoluta nel Circo Bianco dello slalom di Gurgl. Nella scorsa stagione lo slalom maschile è stata forse la specialità con il maggior equilibrio e concorrenza all’interno della Coppa del Mondo, con davvero tantissimi atleti che ad ogni gara potevano ambire non solo al podio, ma anche alla vittoria.

Certamente la stagione dello slalom è stata segnata dal clamoroso ritiro di Lucas Braathen, detentore della coppa di specialità. Una Norvegia, dunque, che si affiderà ad Henrik Kristoffersen, che va a caccia della sua quarta coppa di specialità e che cercherà di timbrare il cartellino fin dalla prima gara della stagione. L’Austria non vince addirittura uno slalom dal 9 Gennaio 2022, quando Johannes Strolz si impose ad Adelboden e spera di interrompere questo digiuno proprio da Gurgl. La squadra austriaca punta soprattutto su Manuel Feller, ma lo stesso Strolz e Marco Schwarz possono essere degli outsider pronti a prendersi la gloria davanti ai loro tifosi.

Fari puntati ovviamente su Clement Noel. Il francese ha vinto lo scorso anno a Schladming, ma ha vissuto una stagione sulle montagne russe, con alti e bassi davvero continui. Tante nazioni con una sola punta, mentre la Svizzera appare quella con più frecce al proprio arco: Ramon Zenhaeusern, Daniel Yule e Loic Meillard. Tantissimi gli outsider per il podio e la vittoria. Dal greco AJ Ginnis, la grandissima sorpresa della passata stagione (anche argento mondiale), al britannico Dave Ryding, ma anche il tedesco Linus Strasser e i norvegesi Lie Atle McGrath ed Alexander Steen Olsen.

Sono ormai oltre sei anni che un azzurro non sale sul gradino più alto del podio (Manfred Moelgg a Zagabria nel 2017) ed Alex Vinatzer proverà a rompere questo incredibile tabù. Sul bronzo mondiale in carica sono riposte tutte le maggior speranze italiane, con l’altoatesino che è davvero chiamato alla definitiva consacrazione. Assieme a Vinatzer prenderanno il via a Gurgl altri sei azzurri: Tommaso Sala (al rientro dopo l’infortunio subito in Argentina), i veterani Giuliano Razzoli, Stefano Gross, poi Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Gurgl, in Austria, prima gara della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.45, seconda manche alle 13.45. Buon divertimento!

Foto Lapresse