Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Gurgl: Tommaso Sala rientra dall’infortunio

Dopo la cancellazione delle prime tre gare stagionali in calendario, prova a partire la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile: in programma sabato 18 novembre ci sarà lo slalom speciale previsto sull’inedita pista austriaca di Gurgl con prima manche alle ore alle ore 10.45 e seconda run alle ore 13.45.

Il direttore tecnico dell’Italia, Max Carca, convoca sette azzurri, ovvero Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. Selezionato, dunque, anche Tommaso Sala, che rientra così dopo l’infortunio al piatto mediale patito durante il raduno in Argentina.

Al sito federale fa il punto della situazione l’allenatore responsabile Simone Del Dio: “I ragazzi stanno tutti bene, è rientrato in gruppo anche Tommaso Sala, il quale ha completato il recupero fisico e deve solo riabituarsi alle condizioni di allenamento. Per tutta la primavera e l’estate abbiamo fatto quanto era stato programmato in termini di lavoro in pista, 40 giorni fra Ushuaia, Austria e giro al Nord, ma più importante dei numeri è il fatto che siano stati svolti con alta qualità“.

Il tecnico parla poi dei singoli azzurri: “Vinatzer ha trovato un buon set-up, secondo me ha realizzato un bel passo in avanti, fra i senatori Gross deve dimostrare di non avere paura di se stesso, gli abbiamo chiesto di mostrarci la sua seconda giovinezza. Razzoli sta forzando un po’ per mettersi alla prova, arriva da oltre un anno di inattività. Maurberger si è sistemato tecnicamente sia in slalom che in gigante, Kastlunger ha imparato più che altro a conoscere il gruppo e i nostri metodi di lavoro, mentre Barbera e Canins sono attesi ad un salto di qualità in gara. Si alterneranno in Coppa del Mondo, con l’obiettivo di cogliere risultati in Coppa Europa“.

Foto: LaPresse