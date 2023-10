Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2023-2024: cercasi avversario per Odermatt, Schwarz può stupire

La stagione passata ha visto Marco Odermatt vincere la sua seconda Coppa del Mondo generale, stabilire il record di punti (2042) ed eguagliare il numero di successi (13 come tre leggende del calibro di Ingemark Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher) e di podi in una sola stagione (22 come Maier). É dunque possibile trovare un rivale per il campione elvetico?

La risposta più semplice e immediata a questa domanda è no, anche perchè Odermatt è stato capace di chiudere al primo posto nella classifica di gigante e superG e al terzo in quella di discesa. Un assoluto fenomeno, capace di vincere ad ogni gara o comunque di non scendere praticamente mai dal podio. Numeri da fuoriclasse, che ha solo nello slalom il suo buco nero, visto che non partecipa a gare tra i rapid gates. Verrebbe da dire per fortuna, altrimenti non ci sarebbe neanche la minima chance per gli avversari.

Ma chi sono gli avversari? Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha concluso al secondo posto nella generale a settecento punti di distacco da Odermatt e si candida per provare a sfidare nuovamente l’elvetico. Kilde ha tenuto un livello altissimo nella velocità, ma non è bastato contro lo svizzero, che ha fatto la differenza soprattutto in gigante, specialità nella quale il norvegese non è riuscito a mantenere l’ottimo livello di qualche stagione fa.

Chi potrebbe giocare il ruolo della sorpresa è Marco Schwarz. L’austriaco ha la possibilità di conquistare punti in quattro specialità, visto che è cresciuto moltissimo di rendimento negli ultimi anni nella velocità. Inoltre può giocarsi il bonus dello slalom che Odermatt non ha. Da capire se riuscirà ad essere costante per un anno intero, perchè solo così potrebbe provare a dare fastidio allo svizzero.

Tra le fila della Norvegia ci sono poi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, che lo scorso anno hanno occupato rispettivamente la terza e la quarta posizione. Difficile, se non impossibile, vederli provare a lottare per la vittoria finale (sarebbe abbastanza clamoroso), ma possono assolutamente giocarsi un posto sul podio. Entrambi, però, dovranno andare benissimo nelle discipline tecniche, cercando di colmare il gap con lo zero nella velocità.

FOTO: LaPresse