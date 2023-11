Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di slalom: Noel sfida Kristoffersen e gli svizzeri, Vinatzer outsider

Lo slalom maschile è forse la specialità con il maggior equilibrio e concorrenza all’interno della Coppa del Mondo. Sono davvero tanti gli atleti che ad ogni gara possono ambire non solo al podio, ma anche alla vittoria. Una corsa dunque alla sfera di cristallo durissima, anche se va detto che dal 2013 la coppa va sempre alle stesse due nazioni, Austria e Norvegia, ma ci proveranno ora altri paesi, in particolare Svizzera e Francia, senza dimenticare l’Italia.

Certamente la stagione dello slalom è stata segnata dal clamoroso ritiro di Lucas Braathen, colui che difende proprio il titolo di re della specialità. Sicuramente la Norvegia perde una delle sue stelle, ma si affida ad un Henrik Kristoffersen, che va a caccia della sua quarta coppa di specialità. Attenzione anche ad Atle Lie McGrath ed Alexander Steen Olsen, ma entrambi sono un po’ troppo incostanti.

Detto della Norvegia, per l’Austria il discorso è diverso, visto che le tante coppe conquistate dal 2013 hanno ovviamente il timbro di Marcel Hirscher, anche se nel 2021 è stato Marco Schwarz a prendersi la sfera di cristallo. Quest’ultimo, però, a favore di un netto miglioramento nella velocità, sembra aver perso un po’ in slalom, ma comunque andrà tenuto d’occhio tutto l’anno, visto che proprio dai rapid gates parte la sua sfida a Marco Odermatt per la generale. Tornando solo allo slalom per l’Austria la prima punta è Manuel Feller, talento eccezionale ma anche lui davvero troppo incostante.

Una descrizione quella appena fatta che può essere perfetta per Clement Noel. Il francese ha vinto lo scorso anno a Schladming, ma ha vissuto una stagione sulle montagne russe, con alti e bassi davvero continui. Potenzialmente il transalpino è uno da gradino più alto del podio ad ogni gara, ma finora non è mai riuscito a trovare quella giusta continuità di risultati e rendimento per provare a vincere la coppa.

Tante nazioni con una sola punta, mentre la Svizzera appare quella con più frecce al proprio arco, vedendo anche la classifica dello scorso anno. Ramon Zenhaeusern (terzo) Daniel Yule (quarto) e Loic Meillard (sesto) sono tutti possibili candidati per la sfera di cristallo.

L’Italia prova a sognare con Alex Vinatzer. L’altoatesino non ha mai vinto in Coppa del Mondo e cerca proprio in questa stagione la prima affermazione della carriera. Il talento di certo non manca ed è veramente purissimo, ma quello che finora non c’è stata è la continuità. Un fattore determinante per Vinatzer per provare a regalarsi un sogno.

