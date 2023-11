LIVE Sci alpino, Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: debutto per Sofia Goggia, ma gara a rischio per il vento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Evento storico per il Circo Bianco che per la prima volta nella storia ospiterà una gara transfrontaliera con partenza in Svizzera ed arrivo in Italia. La giornata di oggi sembra essere quella migliore meteorologicamente parlando, con il cielo che dovrebbe dare una finestra utile per disputare la discesa e l’unico spauracchio è il vento che si potrebbe alzare in quota.

Dopo due settimane in cui il meteo ha messo in seria difficoltà gli organizzatori è oggi la data segnata con il circoletto rosso per provare a disputare almeno una competizione ufficiale. Le donne jet hanno potuto saggiare la Gran Becca nell’unico training disputato nella giornata di giovedì, per una pista che si è dimostrata assai veloce come dimostrano i picchi velocità delle atlete che hanno superato i 145 km/h nell’ultimo settore. Prova cronometrata che è stata dominata dall’Austria, con tre rappresentanti nelle prime quattro e in prima posizione la solita sentenza degli allenamenti Christina Ager. Le big si sono nascoste, tenendo il piede sull’acceleratore in alcuni tratti e alzandolo in altri, con la tedesca Kira Weidle (n.14) e la svizzera Corinne Suter (n.9) nelle zone altissime della classifica e tra le favorite di oggi. Non possiamo dimenticare la slovena Ilka Stuhec (n.13), che dopo il ritorno ad alti livelli dello scorso anno in questa stagione sarà avversaria ostica per tutte. Le caratteristiche di queste sciatrici ci fanno propendere per un pendio più adatto alle velociste scorrevoli, ma sarà per tutti una novità e una scoperta questa pista che attraversa due nazioni.

Il capitolo Italia non può non partire da Sofia Goggia (n.12), vincitrice l’anno scorso della coppa di specialità. La bergamasca nella prova ha piazzato il sesto crono complessivo, dove dopo una partenza a rilento l’azzurra ha lasciato andare gli ormeggi mettendo sul piatto parziali assai interessanti negli ultimi settori. Ormai quando c’è una gara di discesa libera femminile la campionessa olimpica del 2018 è forse la favorita n.1, e anche quest’oggi sarà sicuramente della partita. Ma per quanto riguarda il nostro paese si può sorridere anche oltre alla classe 1992. Molto positive le impressioni destate da Nicol Delago (n.22), finalmente rivista a buoni livelli ed il 9° posto nel training non può far altro che presagire un sabato da protagonista per lei; mentre Federica Brignone (n.19) ha letteralmente incantato nel settore più tecnico e per piazzamenti importanti ci sarà anche lei. Saranno 9 in tutto le atlete al cancelletto con la tuta italiana (Laura Pirovano la prima con il n.4), e la curiosità è alta soprattutto per Vicky Bernardi (n.48), la giovane classe 2002 all’esordio nel massimo circuito che in prova si è piazzata 19a con il pettorale cinquantasei.

Si comincia, meteo e vento permettendo, alle 11.45.

