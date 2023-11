A che ora lo sci alpino nel week-end: programma Zermatt-Cervinia e Gurgl, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport

Questo weekend torna protagonista con un doppio appuntamento la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Nel settore femminile, dopo lo scoppiettante inizio nelle discipline tecniche tra Solden e Levi, ci si dedica alla velocità con lo speed opening di Zermatt/Cervinia che, meteo permettendo, promette di regalare grandissimo spettacolo. I maschi invece proveranno a portare a termine la loro prima gara stagionale e a Gurgl i protagonisti saranno gli specialisti dello slalom.

Il meteo sui ghiacciai a novembre sarà sempre un’incognita, con possibilità di nevicate e forte vento all’ordine del giorno. Si proverà però a disputare quante più gare possibili questo fine settimana sulla Gran Becca, con il programma originale che prevede due discese libere (una sabato e una domenica). Sofia Goggia scalpita ed è il faro di una squadra italiana molto competitiva che sogna nella prima storica discesa transfrontaliera (partenza in Svizzera e arrivo in Italia) il primo successo stagionale in Coppa del Mondo di sci alpino e di piazzare quante più discesiste possibili in top-10.

Il settore maschile si trasferisce a Gurgl (Austria) per provare finalmente a disputare la prima gara stagionale. Partenza a rilento per gli uomini che si sono visti annullare sempre per “colpa” del meteo sia il gigante d’apertura a Solden sia entrambe le discese sulla Gran Becca. In programma nel weekend solo uno slalom nella giornata di sabato, prima di volare negli Stati Uniti. Esordiscono gli specialisti dei pali stretti e torna nel Circo Bianco quella disciplina in cui partono almeno in 15 per la vittoria e il doppio per il podio. In casa Italia ci si attende il salto definitivo di Alex Vinatzer alla ricerca di quella sconosciuta continuità e quella maledetta prima vittoria in Coppa, accompagnato da una squadra esperta che ancora ha da dire la sua.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del weekend dello sci alpino; con sabato il doppio appuntamento a Zermatt/Cervinia per la discesa femminile e a Gurgl con lo slalom maschile, mentre domenica si gareggerà solo tra le ragazze. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due (discese femminili), Rai Sport HD (slalom maschile) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la diretta live scritta.

CALENDARIO SCI ALPINO 18-19 NOVEMBRE

Sabato 18 Novembre

10.45 Prima manche slalom maschile Gurgl (Austria)

11.45 Discesa libera femminile Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia)

13.45 Seconda manche slalom maschile Gurgl (Austria)

Domenica 19 Novembre

11.45 Discesa libera femminile Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia)

DISCESA ZERMATT-CERVINIA, SLALOM GURGL 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due, Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

Photo: Marco Trovati/ Pentaphoto