LIVE MotoGP, GP Qatar 2023 in DIRETTA: prove libere a Lusail, sfida rovente tra Bagnaia e Martin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimana del GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Lusail, inizierà il lavoro di messa a punto dei piloti e delle squadre in vista di qualifiche, Sprint Race e della gara domenicale.

Tiene banco il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’appuntamento con 14 lunghezze di margine sullo spagnolo. Pecco è riuscito a invertire la tendenza in Malesia e questo aspetto, da un punto di vista psicologico, potrebbe fare la differenza. Vedremo se i riscontri sul tracciato qatariano confermeranno questa trend.

Sarà interessante anche capire in che modo eventualmente Bagnaia potrà essere “aiutato” da altri. La prestazione di Enea Bastianini a Sepang, tornato alla vittoria dopo tanti problemi fisici e tecnici, potrebbe essere una nota positiva per il campione del mondo in carica, in quanto il romagnolo potrebbe togliere dei punti a Martin, costretto a inseguire in questa fase. Da capire se KTM, Aprilia, Yamaha e Honda sapranno inserirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimana del GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 dalle 13.45 italiane, mentre le pre-qualifiche inizieranno alle 18.00. Buon divertimento!

