MotoGP oggi, GP Qatar 2023: orari FP3, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 18 novembre, giornata piuttosto intensa in Qatar, sede del diciottesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Lusail assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista di grandi accelerazioni e frenate, tenuto conto anche la disputa di quel conta in sessione notturna.

Francesco Bagnaia si presenta al via di questo fine-settimana con 14 punti di margine sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco, dopo aver fatto capire all’iberico che la voglia di abdicare non c’è a Sepang, vuol dare seguito in questa sede, in una giornata importante per l’iride. Non ci sono dubbi che il duello tra i due alfieri della Ducati ufficiale e Pramac sarà l’attrattiva principale.

Tuttavia, sarà interessante capire anche gli altri piloti cosa faranno. In Malesia Enea Bastianini è tornato a fare la differenza, vincendo la gara domenicale e coprendo le spalle al piemontese nel corso della Sprint Race. Da considerare, da questo punto di vista, come potrebbe incidere anche un eventuale gioco di squadra nel Team Factory di Borgo Panigale.

Il sabato del GP del Qatar, penultimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in tv da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) relativamente alle prove libere delle tre classi, alle qualifiche e alla Sprint Race della massima cilindrata, mentre il time-attack di Moto3 e di Moto2 sarà coperto solo dal canale 208; in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della top-class. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP QATAR 2023 MOTOGP

Sabato 18 novembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.00 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15-12.45 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.00-13.30 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.40-13.55 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.05-14.20 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.50-16.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.15-16.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.45-17.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17.10-17.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 18.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Diretta tv: il sabato del GP del Qatar, penultimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) per quanto riguarda le prove libere delle tre categorie, le qualifiche e la Sprint Race della top-class. Solo sul canale 208 saranno trasmesse i time-attack di Moto3 e di Moto2. Vi sarà anche la trasmissione in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

