MotoGP, GP Qatar 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 17 novembre

Manca sempre meno. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario in quel di Lusail, circuito che ospita il GP del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Delle tre classi, soltanto in quella di mezzo i giochi sono già fatti. La Moto2 ha infatti il suo vincitore, Pedro Acosta, che ha conquistato aritmeticamente il titolo sul tracciato di Sepang. In Moto3 invece si rinnoverà per l’ennesima volta la grande sfida tra Juame Masià e Ayumi Sasaki, con l’iberico leggermente avvantaggiato in ottica classifica.

In MotoGP sarà invece l’ora della verità: i riflettori saranno puntati su Francesco “Pecco” Bagnaia, chiamato a tenere botta e conservare il preziosissimo vantaggio di quattordici punti rispetto al sempre arrembante Jorge Martin. Ma servirà davvero non commettere alcun errore. In tal senso sarà interessante vedere che tipo di strategia utilizzerà il pilota Ducati in vista del venerdì: proseguirà con la sua classica sessione “di studio” oppure cercherà di spingere fin da subito per essere performante nella prova qualificante per la Q2?

Le prove del venerdì saranno visibili integralmente su Sky Sport attraverso Sky Sport MotoGP, canale 208 del telecomando. In streaming si potranno seguire invece su Sky Go e Now TV, mentre non sarà presente alcuna copertura in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà come da tradizione la diretta LIVE testuale di ogni segmento. Di seguito tutti i dettagli.

MOTOGP – PROGRAMMA GP QATAR 2023

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15-16.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05-17.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERE LE PROVE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse