LIVE MotoGP, GP Qatar 2023 in DIRETTA: sabato di fuoco con qualifiche e Sprint Race, Bagnaia sfida Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione qualifiche e Sprint – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Lusail, in cui si terranno la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2023, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Entra nel vivo la sfida per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, divisi da soli 14 punti in favore dell’azzurro.

Pecco è leader della generale con un vantaggio di 14 punti su Martinator, ma entrambi hanno fatto un po’ di fatica nelle libere di ieri e saranno chiamati ad un bel passo avanti oggi sul giro secco e soprattutto sulla lunga distanza, tenendo in considerazione le problematiche delle gomme legate al poco grip e alle alte temperature della serata qatariota.

Il piemontese del team ufficiale Ducati ha terminato le pre-qualifiche in ottava piazza subito alle spalle (per 7 millesimi) del rivale spagnolo, evitando quindi il Q1 e presentandosi direttamente in Q2 con l’ambizione di conquistare un posto nelle prime due file in griglia per la Sprint ed il Gran Premio. In mezzo al duello tra Bagnaia e Martin si potranno inserire diversi altri protagonisti del fine settimana di Lusail come le Aprilia, la KTM di Brad Binder e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Si comincia alle ore 13.00 italiane con la FP2, mentre le qualifiche scatteranno alle 13.40 con il Q1 e proseguiranno con il Q2 verso le 14.05. La partenza della Sprint Race è prevista invece alle 18. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press