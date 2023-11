Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2023: risultati e classifica qualifiche.

Finite nell’album dei ricordi le qualifiche del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Lusail, i centauri sono stati chiamati a estrarre dalla propria moto tutto il proprio potenziale, per garantirsi una posizione adeguata in griglia, in funzione della Sprint Race (prevista alle ore 18.00 italiane di oggi) e della gara “classica” di domani.

Francesco Bagnaia si presenta al via di questo fine-settimana con 14 punti di margine sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco, dopo aver fatto capire all’iberico che la voglia di abdicare non c’è a Sepang, vuol dare seguito in questa sede, in una giornata importante per l’iride. Non ci sono dubbi che il duello tra i due alfieri della Ducati ufficiale e Pramac sarà l’attrattiva principale.

Bagnaia, da questo punto di vista, ha mostrato buoni segnali nel corso delle prove libere di ieri, esibendo un buon passo con gomme usate. Lo stesso discorso non era valido per Martin, decisamente turbato dal poco feeling con la sua GP23. Nel confronto iridato volevano inserirsi specialmente le Aprilia, che in una condizione di poco grip sanno tirar fuori il meglio.

Tanta sabbia in pista, infatti, e l’effetto graining sulle gomme è stato il problema principale con cui piloti e team hanno dovuto convincere per trovare il set-up adeguato. Una sfida, dunque, per i rappresentanti della top-class, che tanto spettacolo hanno regalato.

CLASSIFICA Q1 GP QATAR 2023 MOTOGP

1. 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1:52.382

2. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1:52.437

3. 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1:52.504

4. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:52.524

5. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1:52.828

6. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:52.889

7. 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1:53.099

8. 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1:53.143

9. 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1:53.362

10. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1:53.570

11. 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1:53.838

12. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1:54.360

Foto: LaPresse